Руденя лично контролирует восстановление электроснабжения в Верхневолжье

ТВЕРЬ, 28 окт - РИА Новости. Руководителям муниципалитетов губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил обеспечить круглосуточную работу на местах до полного возобновления электроснабжения, нарушенного ураганным ветром, обрушившимся на регион в ночь на понедельник, сообщает пресс-служба областного правительства.

Непогода нанесла ущерб жилому фонду региона – на ряде объектов, в том числе социальной сферы, повреждены кровли. В настоящее время составлена "дорожная карта" по ремонту.

"У нас должны быть все акты обследования. После этого примем решение по доведению необходимых средств для проведения ремонтов", - сказал глава региона на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области.

По сообщению пресс-службы, на данный момент восстановлено энергоснабжение центров питания 110 кВ Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Бежецкого, Максатихинского, Селижаровского и ряда других районов. Активные работы ведутся в Бологовском, Калининском, Лесном, Фировском и Весьегонском районах. Полное восстановление электроснабжение в регионе планируется осуществить 29 октября. Большинство социальных объектов уже запитаны по основной схеме, там, где еще продолжаются работы – подключены к генераторам.