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РИА Новости
Тверская область

Руденя лично контролирует восстановление электроснабжения в Верхневолжье

22:22 28.10.2019 (обновлено: 22:31 28.10.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИгорь Руденя
Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Игорь Руденя. Архивное фото
ТВЕРЬ, 28 окт - РИА Новости. Руководителям муниципалитетов губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил обеспечить круглосуточную работу на местах до полного возобновления электроснабжения, нарушенного ураганным ветром, обрушившимся на регион в ночь на понедельник, сообщает пресс-служба областного правительства.
Непогода нанесла ущерб жилому фонду региона – на ряде объектов, в том числе социальной сферы, повреждены кровли. В настоящее время составлена "дорожная карта" по ремонту.
"У нас должны быть все акты обследования. После этого примем решение по доведению необходимых средств для проведения ремонтов", - сказал глава региона на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области.
Губернатор поручил ко вторнику, 29 октября, представить акты и сроки выполнения работ на объектах
По сообщению пресс-службы, на данный момент восстановлено энергоснабжение центров питания 110 кВ Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Бежецкого, Максатихинского, Селижаровского и ряда других районов. Активные работы ведутся в Бологовском, Калининском, Лесном, Фировском и Весьегонском районах. Полное восстановление электроснабжение в регионе планируется осуществить 29 октября. Большинство социальных объектов уже запитаны по основной схеме, там, где еще продолжаются работы – подключены к генераторам.
Восстановление электроснабжения находится на личном контроле главы региона.
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