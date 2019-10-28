Аргентина надеется на участие России в инаугурации Фернандеса

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт – РИА Новости. Участие России в инаугурации нового президента Аргентины, намеченной на 10 декабря, может пройти на высоком уровне, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

В Аргентине в воскресенье прошли президентские выборы. Оппозиционер Альберто Фернандес набрал необходимое для победы в первом туре число голосов, оставив позади действующего президента Маурисио Макри. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.

"Мы рассчитываем, что российская сторона примет участие в этой инаугурации на высоком уровне, в том числе и с учетом отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества, которые связывают наши страны", - сказал Феоктистов.

По его словам, итоги прошедших выборов были ожидаемыми, однако сейчас страну ждут трудности. "Период до инаугурации и после будет крайне тяжелым для Аргентины с учетом прежде всего тяжелейшего экономического кризиса, с учетом большой задолженности не только перед МВФ, но и перед частными инвесторами, иностранными государствами, международными финансовыми институтами, эта задолженность оценивается в 350 миллиардов долларов", - отметил посол.

Говоря о дальнейшем сотрудничестве между Россией и Аргентиной, он выразил уверенность, что "политический диалог будет поддерживаться на высоком уровне".