Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T21:36Z
https://ria.ru/20191028/1560326595.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156028/77/1560287717_0:0:3189:1793_1036x0_80_0_0_902601715d0de0d7a1fe64ce953ac9d1.jpg
РИА Новости

Аргентина надеется на участие России в инаугурации Фернандеса

21:36 28.10.2019
923
© AP Photo / Natacha Pisarenko Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт – РИА Новости. Участие России в инаугурации нового президента Аргентины, намеченной на 10 декабря, может пройти на высоком уровне, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
В Аргентине в воскресенье прошли президентские выборы. Оппозиционер Альберто Фернандес набрал необходимое для победы в первом туре число голосов, оставив позади действующего президента Маурисио Макри. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.
"Мы рассчитываем, что российская сторона примет участие в этой инаугурации на высоком уровне, в том числе и с учетом отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества, которые связывают наши страны", - сказал Феоктистов.
Президент Аргентины Маурисио Макри
Вчера, 04:44РИА Новости
Действующий президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
По его словам, итоги прошедших выборов были ожидаемыми, однако сейчас страну ждут трудности. "Период до инаугурации и после будет крайне тяжелым для Аргентины с учетом прежде всего тяжелейшего экономического кризиса, с учетом большой задолженности не только перед МВФ, но и перед частными инвесторами, иностранными государствами, международными финансовыми институтами, эта задолженность оценивается в 350 миллиардов долларов", - отметил посол.
Говоря о дальнейшем сотрудничестве между Россией и Аргентиной, он выразил уверенность, что "политический диалог будет поддерживаться на высоком уровне".
"Думаю, будут интенсифицированы контакты по линии министерств иностранных дел. У нас есть план консультаций до 2021 года, не все пункты этого плана пока выполнены. Мы бы хотели, чтобы в ООН, где у нас достаточно высокий уровень взаимодействия, чтобы он еще больше повысился, чтоб мы могли по острым вопросам международной политики занимать еще более близкие позиции", - сказал Феоктистов.
Жители Буэнос-Айреса голосуют во время второго тура президентских выборов в Аргентине
27 октября, 00:27РИА Новости
Процедура выборов президента Аргентины
1130013
Обсудить 0
Альберто ФернандесДмитрий ФеоктистовАргентинаМВФООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Рабочий на газовой станции на Украине
ЕК предложила краткосрочное решение по вопросу транзита газа через Украину
РИА
Новости
Дмитрий Феоктистов
Россия готова активно работать с новым руководством Аргентины
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака
СМИ: на военную базу в Ираке, где находятся военные США, упали две ракеты
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
Антонов назвал причину, по которой США применили к Бутиной жесткие меры
Лента
новостей
Журналисты за работой
В Балтии заявили о намерении вытеснить российские СМИ из региона
Участники акции протеста националистов во Львове
В Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Посол Франции в России Сильви Берманн
Посол Франции раскритиковала ЕС за отсутствие стратегии отношений с Россией
Министр обороны США Марк Эспер
США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
Экс-посол Австрии назвал условие для снятия санкций Евросоюза против России
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария заявила о высылке российского дипломата
Вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович
Вице-президент ЕК разочарован встречей по газу с Россией и Украиной
Автомобиль, сгоревший в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
03:16Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года
03:14Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери
03:07Орбиту МКС скорректируют в начале ноября
Лента новостейМолния