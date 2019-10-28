Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T21:15Z
https://ria.ru/20191028/1560326288.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152130/65/1521306552_366:618:2908:2048_1036x0_80_0_0_9fbfab5f0ea85f66c206371e8a3796c1.jpg
РИА Новости
Калужская область

Артамонов поручил стимулировать бизнес переобучать предпенсионеров

21:15 28.10.2019
14
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Архивное фото
КАЛУГА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рекомендовал профильным ведомствам разработать ряд стимулирующих мер, чтобы заинтересовать работодателей региона в переобучении сотрудников предпенсионного возраста, сообщило правительство региона в понедельник.
Губернатор провел заседание регионального правительства, ключевой темой которого стала работа по защите трудовых прав и свобод граждан предпенсионного возраста.
"По информации главы регионального министерства труда и социальной защиты Павла Коновалова, Калужская область входит в десятку субъектов с высоким индексом привлекательности рынка труда для пенсионеров. За девять месяцев этого года в центры занятости населения в поисках работы обратились 939 предпенсионеров. Трудоустроено более 30% - 284 человека", - говорится в сообщении.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
22 октября, 16:15Калужская область
Артамонов призвал молодых управленцев участвовать в "Лидерах России"
В 2019 году на профобучение и дополнительное профессиональное образование предпенсионеров в регионе предусмотрено свыше 24,5 миллиона рублей. Из них 23 миллиона рублей - средства федерального бюджета.
Отмечается, что в помощь предпенсионерам областная государственная инспекция труда организовала работу "горячей линии" и консультационного пункта для предпенсионеров.
Власти уверены, что эффективным инструментом поддержки занятости предпенсионеров должен стать институт наставничества. Областное министерство труда и соцзащиты выступило с инициативой учреждения регионального знака отличия "Почетный наставник".
"Кроме того, планируется включить в трехстороннее соглашение между профсоюзами, объединениями работодателей и областным правительством на 2020-2022 годы отдельный раздел, содержащий дополнительные обязательства работодателей по защите трудовых прав предпенсионеров", - информирует областное правительство. Пока такие соглашения в настоящее время подписали чуть более 20% работодателей.
Анатолий Артамонов поручил активизировать работу с гражданами предпенсионного возраста. "Необходимо разработать для работодателей области ряд стимулирующих мер, чтобы они были заинтересованы в переобучении и трудоустройстве людей предпенсионного возраста", - подчеркнул глава региона.
Пенсионеры на улице Москвы
23 сентября, 17:26Калужская область
Калужские центры получили машины для доставки пенсионеров в больницы
030000
Обсудить 0
Калужская областьАнатолий АртамоновКалугаКалужская областьОбщество
Рекомендуем
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин назвал главное препятствие для качественной реализации нацпроектов
РИА
Новости
Вид на Ростов-на Дону
В Ростовской области открыли конференцию об истории Боспора и Причерноморья
Новорожденные дети
Глава Самарской области рассказал о подарках при рождении первого ребенка
Президент ПАО Лукойл Вагит Алекперов
Алекперов опроверг слухи о возможной продаже акций "Лукойла"
Лента
новостей
Новобранец батальона Азов
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона "Азов"
Столкновения участников акции протеста и полиции в Сантьяго, Чили
СМИ: тысячи человек снова вышли на улицы Сантьяго на акции протеста
Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
МВФ выразил готовность работать с новым президентом Аргентины
Ситуация в Сантьяго
Президент Чили сменил ключевых министров на фоне протестов в стране
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку
Ара Баблоян
Экс-спикер парламента Армении назвал выдвинутые ему обвинения незаконными
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали данные о закрытии в России 700 тысяч компаний
В здании Государственной Думы РФ
В Госдуме уточнили, какое наказание нужно ввести за пропаганду наркотиков
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
В РПЦ назвали раскольничью ПЦУ "политической церковью Украины"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
03:16Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года
03:14Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери
03:07Орбиту МКС скорректируют в начале ноября
Лента новостейМолния