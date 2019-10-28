Артамонов поручил стимулировать бизнес переобучать предпенсионеров

КАЛУГА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рекомендовал профильным ведомствам разработать ряд стимулирующих мер, чтобы заинтересовать работодателей региона в переобучении сотрудников предпенсионного возраста, сообщило правительство региона в понедельник.

Губернатор провел заседание регионального правительства, ключевой темой которого стала работа по защите трудовых прав и свобод граждан предпенсионного возраста.

"По информации главы регионального министерства труда и социальной защиты Павла Коновалова, Калужская область входит в десятку субъектов с высоким индексом привлекательности рынка труда для пенсионеров. За девять месяцев этого года в центры занятости населения в поисках работы обратились 939 предпенсионеров. Трудоустроено более 30% - 284 человека", - говорится в сообщении.

В 2019 году на профобучение и дополнительное профессиональное образование предпенсионеров в регионе предусмотрено свыше 24,5 миллиона рублей. Из них 23 миллиона рублей - средства федерального бюджета.

Отмечается, что в помощь предпенсионерам областная государственная инспекция труда организовала работу "горячей линии" и консультационного пункта для предпенсионеров.

Власти уверены, что эффективным инструментом поддержки занятости предпенсионеров должен стать институт наставничества. Областное министерство труда и соцзащиты выступило с инициативой учреждения регионального знака отличия "Почетный наставник".

"Кроме того, планируется включить в трехстороннее соглашение между профсоюзами, объединениями работодателей и областным правительством на 2020-2022 годы отдельный раздел, содержащий дополнительные обязательства работодателей по защите трудовых прав предпенсионеров", - информирует областное правительство. Пока такие соглашения в настоящее время подписали чуть более 20% работодателей.