Apple представила беспроводные наушники с шумоподавлением

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Компания Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro.
В новой версии они стали вакуумными и получили функцию активного шумоподавления.
"AirPods Pro используют два микрофона, которые работают совместно с передовым ПО, непрерывно подстраивая звучание в соответствии с геометрией уха пользователя и положением наушников", — отмечается на сайте компании.
Также их можно будет переключить в "прозрачный" режим, благородя которому пользователь будет слышать шумы внешнего мира, от автомобильных сигналов до объявлений в транспорте.
Согласно представленным характеристикам, в режиме шумоподавления без зарядки наушники смогут работать 4,5 часа.
В России продажа начнется в ноябре, новые AirPods можно будет купить за 20 990 рублей.
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