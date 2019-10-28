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РИА Новости

Apple представила беспроводные наушники с шумоподавлением

21:13 28.10.2019 (обновлено: 22:48 28.10.2019)
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© Фото : AppleНаушники AirPods Pro
Наушники AirPods Pro
© Фото : Apple
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Компания Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro.
В новой версии они стали вакуумными и получили функцию активного шумоподавления.
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"AirPods Pro используют два микрофона, которые работают совместно с передовым ПО, непрерывно подстраивая звучание в соответствии с геометрией уха пользователя и положением наушников", — отмечается на сайте компании.
Также их можно будет переключить в "прозрачный" режим, благородя которому пользователь будет слышать шумы внешнего мира, от автомобильных сигналов до объявлений в транспорте.
Согласно представленным характеристикам, в режиме шумоподавления без зарядки наушники смогут работать 4,5 часа.
В России продажа начнется в ноябре, новые AirPods можно будет купить за 20 990 рублей.
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