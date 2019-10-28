Apple представила беспроводные наушники с шумоподавлением

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Компания Apple . Компания Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro.

В новой версии они стали вакуумными и получили функцию активного шумоподавления.

"AirPods Pro используют два микрофона, которые работают совместно с передовым ПО, непрерывно подстраивая звучание в соответствии с геометрией уха пользователя и положением наушников", — отмечается на сайте компании.

Также их можно будет переключить в "прозрачный" режим, благородя которому пользователь будет слышать шумы внешнего мира, от автомобильных сигналов до объявлений в транспорте.

Согласно представленным характеристикам, в режиме шумоподавления без зарядки наушники смогут работать 4,5 часа.