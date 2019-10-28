Движение ХАМАС заявило о готовности к проведению выборов в Палестине

Девушки с флагом Палестины в городе Газа. Архивное фото

Девушки с флагом Палестины в городе Газа

ГАЗА, 28 окт - РИА Новости. Движение ХАМАС объявило о готовности к проведению выборов в Палестине, сообщил РИА Новости пресс-представитель движения Абдуллатиф аль-Кануа.

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас поручил главе палестинского центризбиркома начать подготовку к проведению всеобщих выборов.

"ХАМАС проинформировало (палестинские - ред.) фракции и председателя избирательной комиссии о своей готовности к выборам и своем согласии провести их и способствовать всему необходимому для их успеха", - заявил аль-Кануа.

"Инициатива палестинских фракций является отправной точкой для приведения в порядок внутренней ситуации в Палестине, включая эти выборы", - добавил он.

Также согласно пресс-релизу главы ЦИК Палестины Ханы Насера, "был согласован ряд пунктов, которые касаются выборов и национальной позиции".

Палестинские партии и блоки в секторе Газа предложили ФАТХ и ХАМАС инициативу для проведения выборов, которую одобрило ХАМАС и отвергло ФАТХ.

В октябре 2018 года движения ФАТХ и ХАМАС подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.