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РИА Новости

Движение ХАМАС заявило о готовности к проведению выборов в Палестине

21:03 28.10.2019
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CC0 / hosny_salah / Девушки с флагом Палестины в городе Газа
Девушки с флагом Палестины в городе Газа
CC0 / hosny_salah /
Девушки с флагом Палестины в городе Газа. Архивное фото
ГАЗА, 28 окт - РИА Новости. Движение ХАМАС объявило о готовности к проведению выборов в Палестине, сообщил РИА Новости пресс-представитель движения Абдуллатиф аль-Кануа.
Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас поручил главе палестинского центризбиркома начать подготовку к проведению всеобщих выборов.
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"ХАМАС проинформировало (палестинские - ред.) фракции и председателя избирательной комиссии о своей готовности к выборам и своем согласии провести их и способствовать всему необходимому для их успеха", - заявил аль-Кануа.
"Инициатива палестинских фракций является отправной точкой для приведения в порядок внутренней ситуации в Палестине, включая эти выборы", - добавил он.
Также согласно пресс-релизу главы ЦИК Палестины Ханы Насера, "был согласован ряд пунктов, которые касаются выборов и национальной позиции".
Палестинские партии и блоки в секторе Газа предложили ФАТХ и ХАМАС инициативу для проведения выборов, которую одобрило ХАМАС и отвергло ФАТХ.
В октябре 2018 года движения ФАТХ и ХАМАС подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.
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Махмуд АббасХамасФАТХПалестинаВ мире
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