Ле Пен назвала стрельбу у мечети в Байонне неслыханным терактом

ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Стрельба у мечети в Байонне - неслыханный теракт, противоречащий ценностям движения "Национальное объединение" (бывшая партия "Национальный фронт"), заявила в понедельник глава партии Марин Ле Пен.
Мужчина в возрасте 84 лет в понедельник открыл стрельбу у мечети в Байонне на юге Франции. Он ранил двух человек, бросил в мечеть бомбу и попытался бежать, но был задержан. Пострадавшим 74 и 78 лет. Как пишет Parisien, нападавшим оказался Клод С., который в 2015 году участвовал в местных выборах от "Нацфронта" и набрал в первом туре 17,45%.
"Теракт против мечети в Байонне - неслыханный акт, полностью противоречащий ценностям, которые несёт наше движение. К этим преступлениям следует относиться с максимальной строгостью", - написала Ле Пен в Twitter.