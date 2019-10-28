Электричество подали по основным сетям почти во всех районах Верхневолжья

ТВЕРЬ, 28 окт - РИА Новости. В целом в Тверской области, на которую в ночь на понедельник обрушился ураганный ветер, приведший к перебоям в электроснабжении, к вечеру понедельника электроснабжение на основной сети 110 кВ восстановлено во всех муниципальных образованиях кроме Лесного и Фирово – там работы продолжаются, сообщает пресс-служба областного правительства.