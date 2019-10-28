Экс-заместитель Болтона не пришел на слушания по импичменту в конгрессе

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Бывший первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Чарльз Капперман не явился на слушания по импичменту в конгрессе, заявил журналистам глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.
Капперман был заместителем Джона Болтона, которого президент Дональд Трамп отправил в отставку в сентябре. Каппермана вызвали повесткой, поэтому неявка может грозить ему ответственностью за неуважение к конгрессу.
"Он не явился. Это вызывает глубокое разочарование. Его вызвали законной повесткой конгресса", - сказал Шифф.
Капперман подал иск в федеральный суд в Вашингтоне против президента Трампа и демократов в палате представителей, требуя, чтобы суд определил, должен ли он участвовать в разбирательстве по импичменту. Суд может занять неопределенное время.
Шифф не согласен с тактикой Каппермана. Он указал на другое решение суда, принятое на прошлой неделе. Решение поддержало законность расследования, проводимого в конгрессе.
"Свидетели, такие как Капперман, должны исполнять свой долг и являться (на слушания - ред.)", - сказал Шифф.
2 октября, 17:57РИА НовостиБастион демократии
Он также выразил мнение, что иск Каппермана необоснован.
"Частное лицо не может подавать на конгресс в суд в попытке избежать прихода в конгресс по законной повестке", - сказал Шифф.
Демократы в конгрессе начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив его в давлении на украинские власти с целью проведения расследования против политического противника Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.