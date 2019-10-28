Москалькова отметила важность сохранения памяти о жертвах репрессий

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Права и свободы человека священны, а контроль над политическими процессами должно осуществлять гражданское общество, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова накануне Дня памяти жертв политических репрессий, добавив, что примет участие в акции "Возвращение имен" на Лубянской площади.
Акция "Возвращение имен" состоится в канун государственного Дня памяти жертв политических репрессий 29 октября, говорится на официальном сайте акции. Мероприятие пройдет с 10.00 до 22:00 у Соловецкого камня на Лубянской площади, где в течение 12 часов участники, сменяя друг друга, будут зачитывать имена, фамилии, возраст, профессию и дату расстрела людей в годы советского террора, только в Москве за этот период расстреляли более 40 тысяч человек. "Людей расстреливали тайно — мы делаем память о них публичной", - заключили организаторы.
"Как человек, как гражданин России, как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в этот день я приду к символу памяти жертв политических репрессий – Соловецкому камню — скорбному монументу оборванным жизням наших людей: рабочих, крестьян, священников, военных, учёных, руководителей предприятий, писателей... У Соловецкого камня мы вспомним тех, кто попал под беспощадное "красное колесо". Всех, кому за давностью лет мы помочь не в силах, но помнить - обязаны. Обязаны - во имя погибших, во имя живущих, во имя грядущих поколений. Пусть как эхо памяти воскреснут из вечности и прозвучат их имена. Главный вывод: права и свободы человека – священны, а любые политические процессы в стране должны находиться под постоянным и бдительным контролем гражданского общества", - поделилась Москалькова в разговоре с агентством.
Омбудсмен напомнила, что более четверти века назад принятый в РФ закон "О реабилитации жертв политических репрессий" стал актом восстановления справедливости по отношению к миллионам людей. Москалькова также привела слова российского лидера Владимира Путина о "привлекательной на первый взгляд, но пустой на поверке" идее, которую государство поставило выше основных ценностей – человеческой жизни, ценности прав и свобод человека.
"Для прошедших через все круги лагерного ада и выживших, для близких и родственников безвинно погибших дедов и отцов — это день скорби. Для родившихся позднее - это один из самых трудных уроков нашей истории, который мы обязаны выучить, чтобы он никогда не повторился", - заключила омбудсмен.