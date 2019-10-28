Москалькова отметила важность сохранения памяти о жертвах репрессий

"Как человек, как гражданин России, как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в этот день я приду к символу памяти жертв политических репрессий – Соловецкому камню — скорбному монументу оборванным жизням наших людей: рабочих, крестьян, священников, военных, учёных, руководителей предприятий, писателей... У Соловецкого камня мы вспомним тех, кто попал под беспощадное "красное колесо". Всех, кому за давностью лет мы помочь не в силах, но помнить - обязаны. Обязаны - во имя погибших, во имя живущих, во имя грядущих поколений. Пусть как эхо памяти воскреснут из вечности и прозвучат их имена. Главный вывод: права и свободы человека – священны, а любые политические процессы в стране должны находиться под постоянным и бдительным контролем гражданского общества", - поделилась Москалькова в разговоре с агентством.