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РИА Новости

В Риге задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из винтовки по домам

19:09 28.10.2019
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© Государственная полиция ЛатвииЛатвийская полиция
Латвийская полиция
© Государственная полиция Латвии
Латвийская полиция. Архивное фото
РИГА, 28 окт – РИА Новости. Госполиция Латвии задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе из винтовки по стенам и окнам жилых домов в рижском районе Иманта, во время обыска в его квартире обнаружены снаряды и арсенал оружия, сообщила пресс-служба полиции в понедельник.
Ранее полиция получила от жителей Иманты информацию о том, что неизвестный стрелял по жилым домам на проспекте Курземес. В одном из домов были прострелены металлическая дверь в подъезд, окно и навес. На другом доме были обнаружены следы выстрелов возле окна одной из квартир. Несколько жителей сообщили правоохранителям, что выстрелы производились из окна противоположного дома.
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"Вычислив, из какого окна могли быть произведены выстрелы, на следующий день полицейские пришли с обыском в эту квартиру. С учетом того, что преступление было совершено с использованием огнестрельного оружия, были привлечены сотрудники батальона спецназначения", - говорится в сообщении.
Во время обыска в квартире и принадлежащем ее жильцу гараже была обнаружена малокалиберная винтовка, из которой, предположительно, были произведены выстрелы по жилым домам, чехол для оружия, два глушителя, две кобуры, 112 патронов, 19 гильз, бинокль, два снаряда, наручники, патроны для пневматического оружия, четыре прицела, комплект для чистки оружия, самодельный пуленепробиваемый жилет и другие предметы.
Полиция начала розыск, подозреваемый был задержан в Иманте. Им оказался мужчина 1972 года рождения, ранее он был судим за грабеж, незаконный оборот наркотиков, взяточничество, вождение автомобиля в нетрезвом виде и воровство. У мужчины нет разрешения на хранение оружия. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, а также приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. В воскресенье суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде ареста.
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