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РИА Новости
Алтайский край

На Алтае скорая помощь перейдет под управление единой диспетчерской службы

18:51 28.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 окт - РИА Новости. Скорая медицинская помощь Алтайского края перейдет под управление единой диспетчерской службы, об этом в понедельник сообщила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая на оперативном совещании в правительстве региона.
По словам Натальи Белоцкой, такая система организации работы позволит лучше координировать деятельность этой службы в части оперативности реагирования на вызовы, в том числе в условиях ЧС.
Министерством была проанализирована работа скорой помощи в день аварии в минувшую субботу, когда на 74-м километре федеральной трассы А-322 в Топчихинском районе в ДТП пострадали 16 человек, восемь из них погибли.
На основе данных системы спутниковой навигации ГЛОНАСС был проанализирован трафик движения машин скорой помощи. Первая бригада Топчихинской ЦРБ прибыла на место аварии через 27 минут после поступления сигнала диспетчеру скорой помощи Топчихинской ЦРБ. Медики находились в 36 километрах от места ДТП.
"Мы завершаем формирование единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи, с 6 ноября начнется переключение районов на станцию скорой помощи города Барнаула", - сказала Белоцкая.
По ее словам, график подключений согласован с "Ростелекомом", операторами сотовой связи, районы оповещены. Мы ставим себе задачу переключить весь Алтайский край на город Барнаул до 1 декабря. В этой ситуации нам будет гораздо проще управлять всеми бригадами скорой помощи в Алтайском крае, в случае чрезвычайных ситуаций на место будет направлена ближайшая бригада.
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