Глава Центробанка Ливана заявил об угрозе экономического коллапса в стране

ДАМАСК, 28 окт – РИА Новости. Глава Центробанка Ливана Рияд Саламе заявил в понедельник в интервью американскому телеканалу Глава Центробанка Ливана Рияд Саламе заявил в понедельник в интервью американскому телеканалу CNN , что стране грозит экономический коллапс в течение нескольких дней, если не прекратятся длящиеся вторую неделю протесты, однако в комментарии агентству Рейтер он обвинил канал в том, что заголовок его новости не отражает главную мысль.

"Это вопрос нескольких дней, так как стране тяжело обходятся (протесты – ред.). Что еще важнее, мы с каждым днем теряем доверие, а в финансах это главное", - заявил Саламе в интервью каналу в ответ на вопрос о том, сколько дней, недель или месяцев Ливан может выдержать без коллапса экономики в случае, если протесты продолжатся.

Видеозапись ответа Саламе на вопрос опубликована на сайте канала, а заголовок соответствующей новости – "Глава Центробанка Ливана: Ливан на расстоянии нескольких дней от экономического коллапса".

В комментарии агентству Рейтер Саламе заявил, что заголовок телеканала не отражает сказанное им. "Я имел в виду, что нам нужно найти решение в ближайшие дни, чтобы восстановить доверие и избежать коллапса в будущем", - заявил Саламе.

Саламе в интервью CNN также заявил, что премьер-министр Саад Харири намеревался подать в отставку, но передумал, чтобы не оставлять вакантное место в правительстве. По его словам, премьер сейчас пытается достичь консенсуса в нынешнем правительстве или же будет создано новое, но пока никакого прогресса в этих вопросах нет.

Также Саламе отметил, что в стране практически нет экономической активности.

"У нас есть внешние долги, которые нужно погашать. Если мы этого не сделаем, то окажемся в трудной ситуации. С другой стороны, под угрозой рабочие места людей. Компании, теряющие средства, рискуют оказаться в ситуации, когда не смогут платить зарплаты", - заявил Саламе.

Премьер-министр Ливана Саад Харири в ответ на антиправительственные митинги объявил в понедельник о комплексе мер и реформ, нацеленных на решение финансового кризиса в стране, в том числе о снижении на 50% зарплат нынешних и бывших министров и депутатов и о подготовке закона о создании Национального управления по борьбе с коррупцией. Харири заявил, что в новом бюджете не предусмотрены новые налоги. Власти также обязались выделить дополнительные 20 миллиардов ливанских лир на пособия самым бедным семьям. Это не вызвало единодушного одобрения населения – мирные протесты продолжились. Президент Ливана Мишель Аун в четверг объявил о готовности начать диалог с представителями протестующих, однако четких лидеров у протестного движения пока не наблюдается.