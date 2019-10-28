Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T19:27Z
https://ria.ru/20191028/1560322006.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154851/88/1548518835_0:6:3072:1734_1036x0_80_0_0_3ce363c8a48016968d413ec68de2f2b7.jpg
РИА Новости
Материал дополняется

Глава Центробанка Ливана заявил об угрозе экономического коллапса в стране

18:46 28.10.2019 (обновлено: 19:27 28.10.2019)
467
© AP Photo / Bilal HusseinЛиван
Ливан
© AP Photo / Bilal Hussein
Ливан. Архивное фото
ДАМАСК, 28 окт – РИА Новости. Глава Центробанка Ливана Рияд Саламе заявил в понедельник в интервью американскому телеканалу CNN, что стране грозит экономический коллапс в течение нескольких дней, если не прекратятся длящиеся вторую неделю протесты, однако в комментарии агентству Рейтер он обвинил канал в том, что заголовок его новости не отражает главную мысль.
"Это вопрос нескольких дней, так как стране тяжело обходятся (протесты – ред.). Что еще важнее, мы с каждым днем теряем доверие, а в финансах это главное", - заявил Саламе в интервью каналу в ответ на вопрос о том, сколько дней, недель или месяцев Ливан может выдержать без коллапса экономики в случае, если протесты продолжатся.
Вид на Бейрут
24 октября, 17:21РИА Новости
Эксперт ожидает, что власти Ливана пойдут на новые уступки протестующим
Видеозапись ответа Саламе на вопрос опубликована на сайте канала, а заголовок соответствующей новости – "Глава Центробанка Ливана: Ливан на расстоянии нескольких дней от экономического коллапса".
В комментарии агентству Рейтер Саламе заявил, что заголовок телеканала не отражает сказанное им. "Я имел в виду, что нам нужно найти решение в ближайшие дни, чтобы восстановить доверие и избежать коллапса в будущем", - заявил Саламе.
Саламе в интервью CNN также заявил, что премьер-министр Саад Харири намеревался подать в отставку, но передумал, чтобы не оставлять вакантное место в правительстве. По его словам, премьер сейчас пытается достичь консенсуса в нынешнем правительстве или же будет создано новое, но пока никакого прогресса в этих вопросах нет.
Также Саламе отметил, что в стране практически нет экономической активности.
"У нас есть внешние долги, которые нужно погашать. Если мы этого не сделаем, то окажемся в трудной ситуации. С другой стороны, под угрозой рабочие места людей. Компании, теряющие средства, рискуют оказаться в ситуации, когда не смогут платить зарплаты", - заявил Саламе.
Президент Ливана Мишель Аун
24 октября, 13:48РИА Новости
Президент Ливана готов начать диалог с представителями протестующих
Премьер-министр Ливана Саад Харири в ответ на антиправительственные митинги объявил в понедельник о комплексе мер и реформ, нацеленных на решение финансового кризиса в стране, в том числе о снижении на 50% зарплат нынешних и бывших министров и депутатов и о подготовке закона о создании Национального управления по борьбе с коррупцией. Харири заявил, что в новом бюджете не предусмотрены новые налоги. Власти также обязались выделить дополнительные 20 миллиардов ливанских лир на пособия самым бедным семьям. Это не вызвало единодушного одобрения населения – мирные протесты продолжились. Президент Ливана Мишель Аун в четверг объявил о готовности начать диалог с представителями протестующих, однако четких лидеров у протестного движения пока не наблюдается.
Демонстранты в Ливане с 17 октября блокируют дороги в столице и баррикадируют трассы, связывающие северные и южные районы страны. Среди демонстрантов в ходе акций протеста звучат призывы к роспуску правительства и парламента, проведению досрочных выборов, отмене системы конфессиональных квот в политике, в которой многие видят причину неэффективного управления государством. Ряд университетов объявили о приостановке занятий на неопределенный срок и переносе экзаменов, остаются закрытыми банки страны. Четыре члена кабинета министров уже подали в отставку.
100202
Обсудить 1
ЛиванВ мире
Рекомендуем
Протесты в Ливане
В Ливане протестующие пострадали при попытке армии разблокировать трассу
РИА
Новости
Сирийская армия на передовых позициях в районе города Айн-Исса на севере провинции Ракка
Работа Конституционного комитета Сирии будет непростой, заявил эксперт
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
Мониторинговая группа ООН не может подтвердить ликвидацию аль-Багдади
Ара Баблоян
Экс-спикер парламента Армении назвал выдвинутые ему обвинения незаконными
Лента
новостей
Российский летчик Константин Ярошенко
США мотивировали отказ в выдаче Ярошенко тяжестью совершенного преступления
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Археологические раскопки
Древнее поселение возрастом около 70 тысяч лет обнаружено на севере Ирана
Секретарь ЦИКа Майя Гришина
В ЦИК прокомментировали идею о референдуме по вопросу эвтаназии
Латвийская полиция
В Риге задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из винтовки по домам
Мечеть во французской Байонне
В Байонне пожилой француз открыл огонь у мечети
Исследование проб воды
Экологи взяли пробы воды из "багровой" реки в Москве
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Ливана и Иордании
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
ЕС призвал к международной помощи беженцам из Венесуэлы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
03:16Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года
03:14Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери
Лента новостейМолния