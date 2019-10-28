В Ростовской области открыли конференцию об истории Боспора и Причерноморья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт – РИА Новости. Международная научная конференция "Археология античного Боспора и Причерноморья" открылась в понедельник в Ростовской области, сообщает правительство региона.

"Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения Дмитрия Шелова – выдающегося исследователя в области античной истории и археологии, внесшего огромный научный вклад в изучение древней истории Нижнего Дона, Северного Причерноморья и Боспора", - приводятся слова министра культуры области Анны Дмитриевой. Она отметила, что при участии Шелова в 1961 году в области был создан первый в России археологический музей-заповедник "Танаис".

Работа конференции пройдет на площадках "Танаиса", а также Южного федерального университета и Азовского музея-заповедника. Для участия в мероприятии в Ростовскую область прибыли более 120 ученых-антиковедов из России, Польши, Армении, США, Франции и Великобритании. Они планируют обсудить, в частности, проблемы античной истории Причерноморья, античную археологию Нижнего Дона, естественнонаучные методы в археологии.

"Конференция направлена на координацию усилий археологов и историков в достижении научных целей и сопутствующих задач: организации экспедиций и новых совместных проектов, публикации результатов новейших исследований", - отмечается в информации.