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РИА Новости
Культура

Определились финалисты конкурса студенческих и любительских театров РФ

21:05 28.10.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой Фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров РФСпектакль "Эх ты, Ваня" театральной студии "Быть" при Тюменском индустриальном университете
Спектакль Эх ты, Ваня театральной студии Быть при Тюменском индустриальном университете
© Фото предоставлено пресс-службой Фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров РФ
Спектакль "Эх ты, Ваня" театральной студии "Быть" при Тюменском индустриальном университете
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Стали известны все финалисты первого Всероссийского фестиваля-конкурса любительских и студенческих театров России. Последний отборочный этап смотра прошел в Омске с 24 по 28 октября, сообщает пресс-служба фестиваля.
На каждом конкурсном этапе членами жюри были отобраны по два лучших спектакля — один студенческого и один любительского театров.
Финалисты в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах: спектакль "Бирагъта" любительского театра из села Чикола Северной Осетии-Алании и постановка "Не покидай меня" студенческого театра-студии "Кубань" из Новороссийска.
Финалисты в Приволжском федеральном округе: спектакль "Сны Мити и Кати" любительского театра Птица из Ижевска и "Игра в жизнь" студенческого танцевального коллектива "Прикосновение" Ижевского Государственного технического университета.
Финалисты в Центральном и Северо-Западном федеральных округах: спектакль "Ювенильное море" любительского коллектива из Воронежа "Театральная 17" и постановка "Над кукушкиным гнездом" московского студенческого театра Школа Актерского Мастерства РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Финалисты в Дальневосточном федеральном округе: спектакль "Легенда любви" Вилюйского народного театра имени Ивана Гоголева-Кындыл из республики Саха (Якутия) и постановка "История любовная" народного молодежного театра "Начало" из Хабаровска.
Финалисты в Сибирском и Уральском федеральных округах: спектакль "Давай ты все-таки будешь" любительского молодежного народного театра "Игра" из Екатеринбурга и "Эх ты, Ваня" театральной студии "Быть" при Тюменском индустриальном университете.
Всего было представлено более 50 коллективов студенческих и любительских театров из всех федеральных округов России.
Финал пройдет в Москве с седьмого по двенадцатое ноября. Два лучших спектакля финальных показов покажут зрителям VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 14-16 ноября.
Первый Фестиваль-конкурс проводится при поддержке министерства культуры РФ и станет одним из заметных и масштабных проектов Года театра.
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