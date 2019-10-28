Глава Самарской области рассказал о подарках при рождении первого ребенка

САМАРА, 28 окт - РИА Новости. Подарочные комплекты детских принадлежностей стоимостью 10 тысяч рублей будут вручать в 2020 году каждой семье в Самарской области при рождении первого ребенка, средства на это заложены в бюджете региона, сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

Проект бюджета на 2020-2022 годы был представлен в понедельник на расширенном заседании правительства Самарской области. Доходы и расходы бюджета на 2020 год без учета федеральных средств запланированы в размере 149,3 миллиардов рублей, на 2021 год - в размере 159,1 миллиарда рублей, на 2022 год – 167,6 миллиардов рублей.

"В 2020 году каждой самарской семье, где родился первый ребенок, будет вручаться подарочный комплект детских принадлежностей стоимостью 10 тысяч рублей", - сказал Азаров.

Еще одно нововведение, по его словам, касается учащихся с ограниченными возможностями здоровья. С 2020 года тех, кто учатся в учреждениях общего и среднего профессионального образования, но не проживают в них, будут обеспечивать ежедневным двухразовым питанием.

В целом, как отметил Азаров, в проекте бюджета заложены средства на исполнение всех социальных обязательств, в том числе новых мер поддержки в рамках национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным. Так, в связи с увеличением с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда доплаты получат более 37 тысяч работников бюджетной сферы. Кроме того, принято решение об индексации с 1 января 2020 года заработной платы всем работникам бюджетных учреждений, которые не отнесены к "майским" указам президента 2012 года. С 1 января 2020 года будут проиндексированы выплаты и доплаты региональным льготникам, в том числе ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда Самарской области.

В рамках празднования 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне на территории региона будет благоустроено около 600 военно-исторических мемориальных комплексов. В 2020 году также планируется обеспечить жильем 1280 молодых семей, что почти в два раза больше, чем в 2019 году.