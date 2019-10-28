Источник: ВТО рассмотрит запрос Китая о введении пошлин на импорт из США

БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости, Мария Князева. Всемирная торговая организация (ВТО) определит возможный размер торговых ответных мер, которые Китай сможет ввести в отношении импорта из США в рамках предыдущих споров стран в организации, рассказал журналистам торговый источник, знакомый с вопросом.

В понедельник прошло заседание органа по разрешению споров ВТО.

"Соединенные Штаты отметили, что они выступают против запроса Китая на разрешение ВТО ввести ответные меры против импорта США", - сказал он.

Источник напомнил, что Китай попросил ВТО разрешить ему ввести ответные меры в отношении импорта из США объемом 2,4 миллиарда долларов. Поводом к этому стало решение ВТО, согласно которому Соединенные Штаты не выполнили в полном объеме прежнее постановление организации в споре об американских пошлинах на определенные товары из Китая.

Как отмечало ранее агентство Рейтер , речь идет о пошлинах США, введенных в отношении ряда наименований товаров из Китая еще в период с 2007 по 2012 года.

"Арбитр ВТО теперь определит соответствующий уровень ответных мер", - рассказал источник.