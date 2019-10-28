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РИА Новости

Путин поручил разработать нормативную базу для сбора данных с автомобилей

18:19 28.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину сформировать нормативную базу для создания платформы "Автодата" и обеспечить недискриминационный доступ к собираемым через нее данным для отечественных разработчиков продуктов и услуг, сообщается на сайте Кремля.
Проект "Автодата" предполагает создание платформы, которая будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данные уже существующих цифровых систем. Это данные о здоровье человека, эксплуатации автомобиля, а также о внешней окружающей среде: качестве дороги, погодных условиях, географии использования и так далее.
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"Правительству Российской Федерации при участии Агентства стратегических инициатив ... сформировать нормативную правовую базу, необходимую для создания российской сервисной навигационно-телематической платформы "Автодата" с учетом необходимости обеспечения недискриминационного доступа к данным для отечественных разработчиков продуктов и услуг", - говорится в поручениях по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, встречи с лидерами техпроектов и компаний НТИ и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ".
Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 февраля 2020 года, далее докладывать президенту необходимо один раз в полгода.
Путин также поручил кабмину до 1 февраля 2020 года при участии Агентства стратегических инициатив обеспечить подключение Платформы для работы с обращениями предпринимателей к Единой системе идентификации и аутентификации и, при необходимости, иным государственным информационным системам.
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Правительству при участии заинтересованных субъектов РФ и Агентства стратегических инициатив также поручено оказать содействие в проведении в регионах пилотной апробации лучших практик и комплексных решений по социальному и экономическому развитию, содержащихся в Цифровой платформе региональных практик устойчивого развития "Смартека". Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля 2020 года.
В срок до 15 декабря 2019 года кабмину поручено представить предложения с учетом результатов реализации проекта "Цифровая модель типового региона", касающихся уточнения порядка наполнения и предоставления доступа к данным государственной информационной системы ведения единой электронной картографической основы и возможности использования разработанных технологий при получении пространственных данных в реализуемых проектах, в том числе в рамках выполнения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
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