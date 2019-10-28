Путин поручил разработать нормативную базу для сбора данных с автомобилей

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину сформировать нормативную базу для создания платформы "Автодата" и обеспечить недискриминационный доступ к собираемым через нее данным для отечественных разработчиков продуктов и услуг, сообщается на Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину сформировать нормативную базу для создания платформы "Автодата" и обеспечить недискриминационный доступ к собираемым через нее данным для отечественных разработчиков продуктов и услуг, сообщается на сайте Кремля.

Проект "Автодата" предполагает создание платформы, которая будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данные уже существующих цифровых систем. Это данные о здоровье человека, эксплуатации автомобиля, а также о внешней окружающей среде: качестве дороги, погодных условиях, географии использования и так далее.

"Правительству Российской Федерации при участии Агентства стратегических инициатив ... сформировать нормативную правовую базу, необходимую для создания российской сервисной навигационно-телематической платформы "Автодата" с учетом необходимости обеспечения недискриминационного доступа к данным для отечественных разработчиков продуктов и услуг", - говорится в поручениях по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, встречи с лидерами техпроектов и компаний НТИ и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ".

Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 февраля 2020 года, далее докладывать президенту необходимо один раз в полгода.

Путин также поручил кабмину до 1 февраля 2020 года при участии Агентства стратегических инициатив обеспечить подключение Платформы для работы с обращениями предпринимателей к Единой системе идентификации и аутентификации и, при необходимости, иным государственным информационным системам.

Правительству при участии заинтересованных субъектов РФ и Агентства стратегических инициатив также поручено оказать содействие в проведении в регионах пилотной апробации лучших практик и комплексных решений по социальному и экономическому развитию, содержащихся в Цифровой платформе региональных практик устойчивого развития "Смартека". Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля 2020 года.