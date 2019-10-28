В Багдаде пять протестующих погибли во время демонстраций

Демонстранты в во время протеста против коррупции, отсутствия рабочих мест и плохого социального обслуживания в Багдаде, Ирак. 28 октября 2019

Демонстранты в во время протеста против коррупции, отсутствия рабочих мест и плохого социального обслуживания в Багдаде, Ирак. 28 октября 2019

БАГДАД, 28 окт - РИА Новости. Пять демонстрантов погибли в понедельник во время протестов в иракской столице Багдаде, сообщил РИА Новости член местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти.

Ранее комиссия сообщала о 74 погибших и более 3,6 тысячи пострадавших с момента начала второй волны протестов.

"Пять демонстрантов погибли сегодня (в понедельник - ред.) в Багдаде из-за удушья и неправильного использования гранат со слезоточивым газом", - заявил РИА Новости аль-Баяти.

Он добавил, что число погибших в Багдаде с минувшей пятницы увеличилось до 26 человек.