В Багдаде пять протестующих погибли во время демонстраций

БАГДАД, 28 окт - РИА Новости. Пять демонстрантов погибли в понедельник во время протестов в иракской столице Багдаде, сообщил РИА Новости член местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти.
Ранее комиссия сообщала о 74 погибших и более 3,6 тысячи пострадавших с момента начала второй волны протестов.
"Пять демонстрантов погибли сегодня (в понедельник - ред.) в Багдаде из-за удушья и неправильного использования гранат со слезоточивым газом", - заявил РИА Новости аль-Баяти.
Он добавил, что число погибших в Багдаде с минувшей пятницы увеличилось до 26 человек.
Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.