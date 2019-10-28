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РИА Новости

Суд в Абхазии рассмотрит жалобу оппозиционера Квицинии по выборам в декабре

18:10 28.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах
Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах. Архивное фото
СУХУМ, 28 окт - РИА Новости. Суд в Абхазии 18 декабря рассмотрит жалобу проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии на решение Верховного суда, отказавшегося признать итоги второго тура недействительным.
В сентябре в Абхазии прошел второй тур выборов президента. Победил занимавший пост главы государства Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент – председатель оппозиционной партии "Амцахара" Квициния - получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии.
"Суд кассационной инстанции в составе председательствующего - судьи Верховного суда республики Абхазия Тимура Тарба, судей Романа Кварчия и Лии Адлейба - рассмотрит вышеуказанную кассационную жалобу 18 декабря 2019 года в 11.00 часов (совпадает с мск – ред.) в здании Верховного суда республики Абхазия", – говорится в сообщении на сайте Верховного суда.
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