Суд в Абхазии рассмотрит жалобу оппозиционера Квицинии по выборам в декабре

В сентябре в Абхазии прошел второй тур выборов президента. Победил занимавший пост главы государства Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент – председатель оппозиционной партии "Амцахара" Квициния - получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии.

"Суд кассационной инстанции в составе председательствующего - судьи Верховного суда республики Абхазия Тимура Тарба, судей Романа Кварчия и Лии Адлейба - рассмотрит вышеуказанную кассационную жалобу 18 декабря 2019 года в 11.00 часов (совпадает с мск – ред.) в здании Верховного суда республики Абхазия", – говорится в сообщении на сайте Верховного суда.