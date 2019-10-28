Братья-аферисты из Пятигорска получили срок за "торговлю" должностями в ФСО

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Пятигорский городской суд приговорил к колонии строгого режима двух братьев, обещавших за деньги устроить на работу в Федеральную службу охраны России (ФСО), сообщает в понедельник Генпрокуратура России.

Как выяснило следствие, Владимир и Игорь Каньшины собирали деньги под предлогом "оказания содействия в трудоустройстве" на службу в ФСО – спецслужбу, охраняющую высших федеральных чиновников, включая президента. В частности, один из них получил от знакомого более 3 миллионов рублей.

"Взятые на себя обязательства мужчины не исполнили, распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению они не смогли, так как были задержаны сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю", - говорится в релизе.

Аналогичным образом аферисты пообещали женщине "поспособствовать" в трудоустройстве ее сына на службу в правоохранительные органы. Деньги они взяли, а трудоустраивать не собирались, выяснил суд.