Братья-аферисты из Пятигорска получили срок за "торговлю" должностями в ФСО

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Пятигорский городской суд приговорил к колонии строгого режима двух братьев, обещавших за деньги устроить на работу в Федеральную службу охраны России (ФСО), сообщает в понедельник Генпрокуратура России.
Как выяснило следствие, Владимир и Игорь Каньшины собирали деньги под предлогом "оказания содействия в трудоустройстве" на службу в ФСО – спецслужбу, охраняющую высших федеральных чиновников, включая президента. В частности, один из них получил от знакомого более 3 миллионов рублей.
"Взятые на себя обязательства мужчины не исполнили, распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению они не смогли, так как были задержаны сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю", - говорится в релизе.
Аналогичным образом аферисты пообещали женщине "поспособствовать" в трудоустройстве ее сына на службу в правоохранительные органы. Деньги они взяли, а трудоустраивать не собирались, выяснил суд.
Суд приговорил Игоря Каньшина к 5 годам 8 месяцам, Владимира Каньшина - к 5 колонии общего режима. Когда именно суд вынес это решение, не уточняется.