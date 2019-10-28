В Воронежской области обсудили проект бюджета на 2020 год

ВОРОНЕЖ, 28 окт — РИА Новости. Бюджет Воронежской области на 2020 год планируется с дефицитом в 2,89 миллиарда рублей, доходная часть составит 110,67 миллиарда рублей, расходная - 113,561 миллиарда рублей, сообщает в понедельник облправительство.
Проект бюджета Воронежской области на 2020 год рассматривался 28 октября на заседании регионального правительства под председательством губернатора Александра Гусева.
"Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год с учетом известных федеральных средств запланирован в сумме 110 миллиардов 670 миллионов рублей. Исходя из этого объема и с учетом показателей долговой устойчивости определены максимальные расходные возможности – 113 миллиардов 561 миллион рублей", - говорится в сообщении.
Как отмечают областные власти, дефицит в 2,89 миллиарда рублей "имеет гарантированные источники финансирования, которые также предусмотрены в бюджете".
Губернатор Гусев, изучив параметры бюджета, отметил, что бюджет будущего года будет в итоге бездефицитным.
"Мы видели цифру 110 миллиардов рублей – доходы, и есть некоторый дефицит – 2,9 миллиарда рублей. Мы понимаем, что пока не вся доходная часть учтена, потому что часть поступлений из федерального бюджета здесь не учтена, решения пока не приняты. Но мы понимаем, в какие сроки и какие суммы придут. Поэтому и общая сумма доходов будет выше и, соответственно, дефицит, который сейчас возникает, он имеет формальный характер. Мы знаем источники покрытия, в том числе переходящие остатки. Поэтому бюджет у нас будет бездефицитный", – объяснил Гусев.
По словам главы региона, область впервые начнет софинансировать Фонд капитального ремонта и планирует выделить на эти цели более 450 миллионов рублей.
"Это решение, которое, надеюсь, позволит нам не увеличивать долю ветхого жилищного фонда на территории области. Мы такую задачу перед собой ставим. И вторая цифра – это дополнительные средства, выделяемые на капитальный ремонт объектов социального назначения, прежде всего в сфере здравоохранения, культуры, образования и соцзащиты. Приоритет будем отдавать сфере здравоохранения и культуры. Два миллиарда рублей на эти цели мы выделяем, как и в текущем году", – сообщил губернатор.