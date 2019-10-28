В Воронежской области обсудили проект бюджета на 2020 год

"Мы видели цифру 110 миллиардов рублей – доходы, и есть некоторый дефицит – 2,9 миллиарда рублей. Мы понимаем, что пока не вся доходная часть учтена, потому что часть поступлений из федерального бюджета здесь не учтена, решения пока не приняты. Но мы понимаем, в какие сроки и какие суммы придут. Поэтому и общая сумма доходов будет выше и, соответственно, дефицит, который сейчас возникает, он имеет формальный характер. Мы знаем источники покрытия, в том числе переходящие остатки. Поэтому бюджет у нас будет бездефицитный", – объяснил Гусев.