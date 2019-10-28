ЕСПЧ зарегистрировал жалобы Кочаряна о нарушениях его прав при аресте

ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости. Европейский суд по правам человека получил жалобы бывшего президента Армении Роберта Кочаряна о нарушениях его прав при аресте, сообщили в понедельник в пресс-службе команды адвокатов экс-главы государства.

"Европейский суд получил и зарегистрировал обращения Кочаряна, которые касаются нарушения конвенционных прав в процессе его ареста. В секретариате ЕСПЧ сообщили, что жалобы получены 17 и 18 октября и суд рассмотрит их при первой же возможности", - говорится в сообщении, размещенном на Telegram-канале команды адвокатов.