В Чувашии создается Центр по развитию талантов у детей и молодежи "Эткер"

ЧЕБОКСАРЫ, 28 окт – РИА Новости. В Чувашии началась реализация проекта по созданию Центра по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи "Эткер", сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской Республики.

"Мы вкладываем огромные инвестиции из бюджета в интеллектуальное развитие наших детей, начиная с детского сада", – заявил глава республики Михаил Игнатьев на первом заседании попечительского совета центра в понедельник.

Он напомнил, что в феврале текущего года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи было подписано соглашение с образовательным фондом "Талант и успех", в рамках которого в Чувашии создается центр одаренных детей. Республика получила субсидию из федерального бюджета в размере 213,6 миллиона рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования для оснащения нового учреждения.

Государственному автономному учреждению дополнительного образования Министерства образования и молодежной политики Чувашии "Центр внешкольной работы "Эткер" передан имущественный комплекс, принадлежащий ранее Чебоксарскому электромеханическому колледжу, общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. В его состав входят учебный корпус, лабораторный корпус, общежитие и спортивная площадка.

Сейчас активно ведется работа по формированию инфраструктуры центра одаренных детей, заключению соглашений о сотрудничестве с вузами, предприятиями, образовательными организациями республики и федеральными экспертами, разработке и апробированию программ. Открытие лабораторий будущего центра запланировано на декабрь 2019 года.

Директор Центра внешкольной работы "Эткер" Ольга Тарасенко проинформировала совет, что деятельность Центра одаренных детей будет ориентирована на проектирование и реализацию интенсивных профильных краткосрочных программ (14-21 дней) с круглосуточным пребыванием детей по ключевым направлениям: "Наука", "Искусство", "Спорт".

"Планируется, что численность участников каждой смены составит до 150 человек. В первый год работы Центра одаренных детей количество участников профильных смен составит более 500 человек", – сообщила Тарасенко, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Игнатьев на заседании также заострил внимание на подборе и подготовке кадров для будущего учреждения.