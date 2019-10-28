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РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии создается Центр по развитию талантов у детей и молодежи "Эткер"

17:54 28.10.2019
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Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
ЧЕБОКСАРЫ, 28 окт – РИА Новости. В Чувашии началась реализация проекта по созданию Центра по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи "Эткер", сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской Республики.
"Мы вкладываем огромные инвестиции из бюджета в интеллектуальное развитие наших детей, начиная с детского сада", – заявил глава республики Михаил Игнатьев на первом заседании попечительского совета центра в понедельник.
Он напомнил, что в феврале текущего года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи было подписано соглашение с образовательным фондом "Талант и успех", в рамках которого в Чувашии создается центр одаренных детей. Республика получила субсидию из федерального бюджета в размере 213,6 миллиона рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования для оснащения нового учреждения.
Государственному автономному учреждению дополнительного образования Министерства образования и молодежной политики Чувашии "Центр внешкольной работы "Эткер" передан имущественный комплекс, принадлежащий ранее Чебоксарскому электромеханическому колледжу, общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. В его состав входят учебный корпус, лабораторный корпус, общежитие и спортивная площадка.
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Сейчас активно ведется работа по формированию инфраструктуры центра одаренных детей, заключению соглашений о сотрудничестве с вузами, предприятиями, образовательными организациями республики и федеральными экспертами, разработке и апробированию программ. Открытие лабораторий будущего центра запланировано на декабрь 2019 года.
Директор Центра внешкольной работы "Эткер" Ольга Тарасенко проинформировала совет, что деятельность Центра одаренных детей будет ориентирована на проектирование и реализацию интенсивных профильных краткосрочных программ (14-21 дней) с круглосуточным пребыванием детей по ключевым направлениям: "Наука", "Искусство", "Спорт".
"Планируется, что численность участников каждой смены составит до 150 человек. В первый год работы Центра одаренных детей количество участников профильных смен составит более 500 человек", – сообщила Тарасенко, слова которой приводятся в пресс-релизе.
Игнатьев на заседании также заострил внимание на подборе и подготовке кадров для будущего учреждения.
"С одаренными детьми непросто работать. Необходимо набрать команду педагогов, которые не будут отставать от детей", – отметил руководитель республики.
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Чувашская республикаМихаил Игнатьев
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