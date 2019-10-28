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РИА Новости

Замначальника Куйбышевской железной дороги заподозрили в получении взятки

17:50 28.10.2019 (обновлено: 18:59 28.10.2019)
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© СК РФСледственные действия в рамках уголовного дела в отношении первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги и двух его подельников
Следственные действия в рамках уголовного дела в отношении первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги и двух его подельников
© СК РФ
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Замначальника Куйбышевской железной дороги Дмитрий Атякин и еще два человека заподозрены в получении особо крупной взятки, сообщается на сайте СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников. Действия подозреваемых в зависимости от роли каждого квалифицированы по признакам преступлений <…> "Получение взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере", — говорится в сообщении.
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По версии следствия, подозреваемый и его подельники в октябре организовали схему по незаконному получению от представителя транспортной компаний 1,2 миллиона рублей за перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям предприятия.
Подчеркивается, что в случае отказа передать взятку железнодорожник угрожал повлиять на расторжение договора поставки товаров и тем самым полностью лишить коммерсантов возможности вести свою деятельность. Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками Самарского УФСБ России.
"Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела", — добавляется в сообщении.
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