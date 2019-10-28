Замначальника Куйбышевской железной дороги заподозрили в получении взятки

Следственные действия в рамках уголовного дела в отношении первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги и двух его подельников

© СК РФ Следственные действия в рамках уголовного дела в отношении первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги и двух его подельников

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Замначальника Куйбышевской железной дороги Дмитрий Атякин и еще два человека заподозрены в получении особо крупной взятки, сообщается на Замначальника Куйбышевской железной дороги Дмитрий Атякин и еще два человека заподозрены в получении особо крупной взятки, сообщается на сайте СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников. Действия подозреваемых в зависимости от роли каждого квалифицированы по признакам преступлений <…> "Получение взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый и его подельники в октябре организовали схему по незаконному получению от представителя транспортной компаний 1,2 миллиона рублей за перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям предприятия.

Подчеркивается, что в случае отказа передать взятку железнодорожник угрожал повлиять на расторжение договора поставки товаров и тем самым полностью лишить коммерсантов возможности вести свою деятельность. Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками Самарского УФСБ России.