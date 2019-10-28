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РИА Новости

В Татарстане сильный ветер повалил деревья и рекламные щиты

17:50 28.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники аэромобильной группировки МЧС России
Сотрудники аэромобильной группировки МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники аэромобильной группировки МЧС России . Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Полтора десятка деревьев и семь рекламных щитов повалены в Татарстане сильным ветром, из-за отключений электричества пострадали 60 населенных пунктов с населением более 20 тысяч человек, сообщает главное управление МЧС России по республике.
В первой половине дня понедельника в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра - до 25 метров в секунду. По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, такие погодные условия сохранятся в течение дня и вечером 28 октября.
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"В результате опасного метеорологического явления на территории Республики Татарстан по единому номеру вызова экстренных служб "112" по состоянию на 16.00 поступило более 200 сообщений… В период с 11.00 до 15.00 пострадали 10 транспортных средств, один полуприцеп цементовоза, семь широкоформатных конструкций (рекламные щиты), произошло падение 15 деревьев", - говорится в сообщении.
Также, по информации МЧС, с 11.00 до 15.00 происходили отключения электроснабжения в девяти муниципальных образованиях, в том числе в Казани, под отключение попадали 60 населенных пунктов (7,2 тысячи домов) с населением более 20 тысяч человек, восемь социально значимых объектов (шесть школ и две котельных).
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Также была частично сорвана кровля с нескольких административных зданий. Никто не пострадал.
В связи с поступившим штормовым предупреждением об усилении ветра до 25 метров в секунду, для обеспечения готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и социально значимые происшествия с 11.00 до 23.00 понедельника был введен режим повышенной готовности для сил местных пожарно-спасательных гарнизонов Татарстана.
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