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РИА Новости

Путин поручил реализовать проект по ускоренному обновлению профстандартов

17:44 28.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с главой государства Алжирской Народной Демократической Республики Абделькадером Бенсалахом на полях саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой государства Алжирской Народной Демократической Республики Абделькадером Бенсалахом на полях саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Агентству стратегических инициатив, Союзу "Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)" и Национальному совету при президенте РФ по профессиональным квалификациям реализовать пилотный проект по ускоренному обновлению профессиональных стандартов, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ при участии Агентства стратегических инициатив, Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям реализовать пилотный проект по ускоренному (не более одного года) обновлению профессиональных стандартов по перспективным профессиям будущего и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов, а также соответствующих образовательных программ", - говорится в перечне поручений.
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25 октября, 08:46РИА Новости
Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в России в будущем
Отмечается, что ответственным будет необходимо доложить о результатах до 28 февраля 2020 года, а затем докладывать повторно раз в полгода.
Кроме того, Путин поручил кабмину, АСИ и Союзу "Молодые профессионалы" внести изменения в нацпроект "Демография" и включить в число участников программы обучения граждан старше 50 лет, а также работающих пенсионеров.
Добавляется, что срок исполнения поручения - 31 декабря 2019 года.
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