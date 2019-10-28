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РИА Новости

Путин отметил роль волонтеров-медиков в решении задач здравоохранения

17:41 28.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного форума волонтёров-медиков, отметив, что его участники помогают решать серьезные задачи в сфере здравоохранения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил, что встреча собрала в Иванове сплоченную команду из России и других стран, которых объединяет чуткость и душевная щедрость, стремление оказывать поддержку тем, кто нуждается в заботе.
"Продолжая благородные традиции подвижничества и милосердия, вы помогаете решать серьёзные задачи в сфере здравоохранения, плодотворно сотрудничаете с медицинскими учреждениями, занимаетесь значимой просветительской работой, продвигаете в обществе ценности здорового образа жизни и безвозмездного донорства", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что усилия волонтёрских организаций в полной мере востребованы в проведении масштабных спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Путин также подчеркнул, что важно и дальше укреплять потенциал волонтёрства социально значимыми инициативами и активнее привлекать молодёжь.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
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