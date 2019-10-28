Путин отметил роль волонтеров-медиков в решении задач здравоохранения

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного форума волонтёров-медиков, отметив, что его участники помогают решать серьезные задачи в сфере здравоохранения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что встреча собрала в Иванове сплоченную команду из России и других стран, которых объединяет чуткость и душевная щедрость, стремление оказывать поддержку тем, кто нуждается в заботе.

"Продолжая благородные традиции подвижничества и милосердия, вы помогаете решать серьёзные задачи в сфере здравоохранения, плодотворно сотрудничаете с медицинскими учреждениями, занимаетесь значимой просветительской работой, продвигаете в обществе ценности здорового образа жизни и безвозмездного донорства", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что усилия волонтёрских организаций в полной мере востребованы в проведении масштабных спортивных и культурно-массовых мероприятий.