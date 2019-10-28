Путин поручил представить пути упрощения пользования гражданской продукцией

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Роскосмосу до 1 февраля 2020 года представить предложения по сокращению административных барьеров при использовании гражданской продукции.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", встречи с лидерами технологических проектов и компаний НТИ (Национальной технологической инициативы) и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ" опубликован на сайте Кремля.
"Госкорпорации "Роскосмос" представить предложения по сокращению имеющихся административных процедур и барьеров при использовании гражданской продукции и сотрудничестве с организациями, реализующими гражданские технологические проекты", - говорится в перечне поручений.
Срок выполнения - 1 февраля 2020 года, ответственный за выполнение - генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.