Путин поручил представить пути упрощения пользования гражданской продукцией

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Роскосмосу до 1 февраля 2020 года представить предложения по сокращению административных барьеров при использовании гражданской продукции.

Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года

Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года

"Госкорпорации "Роскосмос" представить предложения по сокращению имеющихся административных процедур и барьеров при использовании гражданской продукции и сотрудничестве с организациями, реализующими гражданские технологические проекты", - говорится в перечне поручений.