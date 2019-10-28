"Трезвая Россия" подсчитала интернет-ссылки, пропагандирующие наркотики

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Организаторы федерального проекта "Трезвая Россия" сформировали базу из 8 тысяч интернет-ссылок, продвигающих наркотики и склоняющих аудиторию к их потреблению, полученные данные организация готова передать в Следственный комитет, прокуратуру и МВД, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ, руководитель проекта Султан Хамзаев.
В понедельник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента России, среди которых – проработка введения уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков либо их пропаганду в интернете.
Вчера, 17:02Сказано в эфире"И песни, и фильмы…" Онищенко – за полный запрет пропаганды наркотиковПрезидент РФ Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о проблеме.
"Мы предлагаем совершенствовать работу в интернете: это киберполиция, это все, что связано с блокировкой незаконного контента, рекламы и так далее. Мы ведем мониторинг по контенту продвижения наркотиков и склонения к их потреблению. Уже порядка 8 тысяч ссылок есть. Их нам отправляют родители, просто неравнодушные граждане, которые пересекаются с этим контентом. Это разноуровневые ссылки: YouTube-каналы, мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, группы "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". Это очень широкая составляющая. Как только закон об уголовной ответственности за склонение к потреблению и за продвижение наркотиков в сети будет принят, мы, соответственно, этот материал направим в прокуратуру, в Следственный комитет и в МВД, чтобы они разбирались", – рассказал Хамзаев.
Он заявил, что по оценкам "Трезвой России" рынок рекламы наркотиков в сети превышает 10 миллиардов рублей.
"Онлайн-контент должен быть усовершенствован с точки зрения ответственности. И мы благодарны, что президент чаяния экспертного сообщества услышал", – добавил Хамзаев.