"Трезвая Россия" подсчитала интернет-ссылки, пропагандирующие наркотики

"Мы предлагаем совершенствовать работу в интернете: это киберполиция, это все, что связано с блокировкой незаконного контента, рекламы и так далее. Мы ведем мониторинг по контенту продвижения наркотиков и склонения к их потреблению. Уже порядка 8 тысяч ссылок есть. Их нам отправляют родители, просто неравнодушные граждане, которые пересекаются с этим контентом. Это разноуровневые ссылки: YouTube-каналы, мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, группы "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". Это очень широкая составляющая. Как только закон об уголовной ответственности за склонение к потреблению и за продвижение наркотиков в сети будет принят, мы, соответственно, этот материал направим в прокуратуру, в Следственный комитет и в МВД, чтобы они разбирались", – рассказал Хамзаев.