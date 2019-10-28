В Псковской области восстановили электроснабжение

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы в Псковской области, где из-за непогоды без электричества оставались около 9,2 тысячи человек, следует из материалов Минэнерго РФ.

"Двадцать восьмого октября в 15.00 аварийно-восстановительные работы завершены", - сообщает Минэнерго РФ.

Вечером 27 октября из-за ветра с порывами 15-20 метров в секунду в регионе происходили массовые отключения в электрических сетях 6-110 кВ. Были отключены несколько воздушных линий и подстанции.

"Без электроснабжения максимально оставались бытовые потребители в Плюсском и Струго-Красненском районах (около 9 200 человек). Максимальная мощность отключенных потребителей – 2,7 МВт", - говорится в материалах министерства.