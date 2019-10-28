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РИА Новости

В Псковской области восстановили электроснабжение

17:36 28.10.2019
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы в Псковской области, где из-за непогоды без электричества оставались около 9,2 тысячи человек, следует из материалов Минэнерго РФ.
"Двадцать восьмого октября в 15.00 аварийно-восстановительные работы завершены", - сообщает Минэнерго РФ.
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Вечером 27 октября из-за ветра с порывами 15-20 метров в секунду в регионе происходили массовые отключения в электрических сетях 6-110 кВ. Были отключены несколько воздушных линий и подстанции.
"Без электроснабжения максимально оставались бытовые потребители в Плюсском и Струго-Красненском районах (около 9 200 человек). Максимальная мощность отключенных потребителей – 2,7 МВт", - говорится в материалах министерства.
К аварийно-восстановительным работам привлекалось 147 бригад в составе 339 человек и 153 единиц специальной техники.
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Министерство энергетики РФПсковская областьРоссияПроисшествия
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