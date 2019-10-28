Делегации из состава конституционного комитета Сирии прибыли в Женеву

ЖЕНЕВА, 28 окт - РИА Новости. Делегации, представляющие три части конституционного комитета Сирии - правительства, оппозиции и гражданского общества, - собираются в Женеве, чтобы принять участие в первом заседании комитета под эгидой ООН, которое состоится во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Делегация сирийцев, представляющих оппозицию, прибыла в Женеву утром несколькими рейсами из Стамбула и Эр-Рияда. Делегация правительства прилетела в Швейцарию прямым рейсом из Дамаска двумя российскими бортами. По информации РИА Новости, на этом же самолёте в Женеву прилетела и часть представителей гражданского общества. Ожидается, что остальные приедут в Женеву до конца дня.

Во вторник в женевской штаб-квартире ООН состоится первое заседание конституционного комитета Сирии. Договоренность о его создании была достигнута на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в январе 2018 года. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Основной задачей комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.