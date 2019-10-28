Путин поручил растиражировать практики по организации детского отдыха

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину собрать лучшие региональные практики по организации детского отдыха, чтобы на их основе сформировать предложения по их дальнейшему тиражированию, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации при участии Агентства стратегических инициатив.... провести анализ лучших региональных практик по организации отдыха и оздоровления детей и на его основе сформировать предложения по тиражированию лучших практик, в том числе на основе государственно-частного партнерства", - говорится в поручениях по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, встречи с лидерами техпроектов и компаний НТИ и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ".