Путин поручил продумать создание условий для несовершеннолетних бизнесменов

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2020 года предложить, как создать условия для россиян до 18 лет, желающих заняться предпринимательством и высокими технологиями.

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", встречи с лидерами технологических проектов и компаний НТИ (Национальной технологической инициативы) и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ" опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ при участии Агентства стратегических инициатив... представить предложения по созданию условий для граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет по осуществлению предпринимательской деятельности, оформлению патентов в сфере высокотехнологичных разработок, а также получению грантов", - говорится в перечне поручений.