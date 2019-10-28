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РИА Новости

Путин поручил продумать создание условий для несовершеннолетних бизнесменов

17:25 28.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2020 года предложить, как создать условия для россиян до 18 лет, желающих заняться предпринимательством и высокими технологиями.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", встречи с лидерами технологических проектов и компаний НТИ (Национальной технологической инициативы) и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ" опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ при участии Агентства стратегических инициатив... представить предложения по созданию условий для граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет по осуществлению предпринимательской деятельности, оформлению патентов в сфере высокотехнологичных разработок, а также получению грантов", - говорится в перечне поручений.
Срок выполнения – 1 февраля 2020 года, ответственные за выполнение - премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
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