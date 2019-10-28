Руденя: к ночи ожидается восстановление основной электросети в Верхневолжье

"Сегодня на линиях работает более шестисот специалистов от ПАО "Россети". Завершается подключение третьей крупной подстанции компании ФСК. Сейчас объезжаем объекты в муниципальных образованиях, где были перебои с электроэнергией. Хочу отметить высокий уровень межведомственного взаимодействия Россетей, МЧС с областным Правительством. Все находится под контролем. К концу текущего дня запланировано полное восстановление по сетям 110 киловольт и более", - сказал глава региона журналистам.