Руденя: к ночи ожидается восстановление основной электросети в Верхневолжье

ТВЕРЬ, 28 окт – РИА Новости. К концу понедельника планируется полностью восстановить подачу электроэнергии по сетям 110 киловольт и более, нарушенное из-за непогоды, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В ночь на понедельник штормовой ветер обрушился на восемь регионов Центральной России и Приволжья.
"Сегодня на линиях работает более шестисот специалистов от ПАО "Россети". Завершается подключение третьей крупной подстанции компании ФСК. Сейчас объезжаем объекты в муниципальных образованиях, где были перебои с электроэнергией. Хочу отметить высокий уровень межведомственного взаимодействия Россетей, МЧС с областным Правительством. Все находится под контролем. К концу текущего дня запланировано полное восстановление по сетям 110 киловольт и более", - сказал глава региона журналистам.
По информации пресс-службы областного правительства, в понедельник губернатор на вертолете совершает облет территорий, где было нарушено электроснабжение.
По словам Рудени, на настоящий момент налажена практически вся система ЖКХ, ведется запуск котельных.
Губернатор поручил обеспечить резервными генераторами социальные учреждения, обеспечить восстановление зданий, поврежденных из-за непогоды.