Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T17:22Z
https://ria.ru/20191028/1560315782.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156031/55/1560315545_0:155:2000:1280_1036x0_80_0_0_f8d4a67a57bd4deea6518eff5172e1da.jpg
РИА Новости
Тверская область

Руденя: к ночи ожидается восстановление основной электросети в Верхневолжье

17:22 28.10.2019
130
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: к ночи ожидается восстановление основной электросети в Верхневолжье
Руденя: к ночи ожидается восстановление основной электросети в Верхневолжье
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 28 окт – РИА Новости. К концу понедельника планируется полностью восстановить подачу электроэнергии по сетям 110 киловольт и более, нарушенное из-за непогоды, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В ночь на понедельник штормовой ветер обрушился на восемь регионов Центральной России и Приволжья.

"Сегодня на линиях работает более шестисот специалистов от ПАО "Россети". Завершается подключение третьей крупной подстанции компании ФСК. Сейчас объезжаем объекты в муниципальных образованиях, где были перебои с электроэнергией. Хочу отметить высокий уровень межведомственного взаимодействия Россетей, МЧС с областным Правительством. Все находится под контролем. К концу текущего дня запланировано полное восстановление по сетям 110 киловольт и более", - сказал глава региона журналистам.

По информации пресс-службы областного правительства, в понедельник губернатор на вертолете совершает облет территорий, где было нарушено электроснабжение.
По словам Рудени, на настоящий момент налажена практически вся система ЖКХ, ведется запуск котельных.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя совершает облет территорий, где было нарушено энергоснабжение
Вчера, 14:29Тверская область
Руденя совершает облет тверских регионов, где нарушено энергоснабжение
Губернатор поручил обеспечить резервными генераторами социальные учреждения, обеспечить восстановление зданий, поврежденных из-за непогоды.
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
В восстановлении энергоснабжения в Верхневолжье задействованы 500 человек
РИА
Новости
Тверь
Электричество подали по основным сетям почти во всех районах Верхневолжья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя совершает облет территорий, где было нарушено энергоснабжение
Руденя совершает облет тверских регионов, где нарушено энергоснабжение
Игорь Руденя
Руденя лично контролирует восстановление электроснабжения в Верхневолжье
Лента
новостей
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Новое оборудование поступило в районную больницу в Липецкой области
Банкноты номиналом 5000 рублей
Тюменская область потратит в этом году 20 млрд рублей на нацпроекты
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Освоение средств в рамках нацпроектов на Кубани достигло 65%
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского кра
МЧС обследовало более 66 тысяч квадратных метров в районе прорыва дамб
Конфорка газовой плиты
В Североуральске устранили аварию, оставившую жителей города без газа
Лампочка
В Нижнем Новгороде интернат и два дома отдыха остались без света
Сотрудники аэромобильной группировки МЧС России
В Татарстане сильный ветер повалил деревья и рекламные щиты
Игровые автоматы в казино
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону "Золотой берег"
Мы все умрём. (Неоднозначное) будущее медицинской диагностики
Мы все умрём. (Неоднозначное) будущее медицинской диагностики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Спецкомиссия Минобороны подняла по тревоге около трех тысяч военных ВВО
05:26Профсоюз крупнейшей в мире медной шахты в Чили вдвое сократил смены рабочих
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
Лента новостейМолния