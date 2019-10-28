В ЛНР опасаются провокаций перед встречей контактной группы в Минске

ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций со стороны украинских силовиков перед встречей контактной группы в Минске, заявил на брифинге офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
Во вторник 29 октября в Минске запланировано заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине и ее рабочих подгрупп.
"Противник продолжает подготовку проведения масштабных провокаций в преддверии встречи трёхсторонней контактной группы в Минске", - заявил Филипоненко, сославшись на данные разведки.
По его словам, командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко поставил задачу оперативной группе 74 центра информационно-психологических операций совместно с корреспондентами журнала "Украинская неделя" подготовить постановочный фоторепортаж об обстрелах позиций 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины якобы со стороны Народной милиции ЛНР. "Журналисты уже прибыли в район размещения самоходного артиллерийского дивизиона этой бригады", - дополнил Филипоненко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
24 октября, 15:43Сказано в эфиреПолитолог оценила решение Киева о признании документов ДНР и ЛНРКиев признает свидетельства о смерти и рождении, выданные в ДНР и ЛНР, сообщили в украинском кабмине. Как отметила в эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева, украинские власти вынуждены в той или иной степени признавать народные республики Донбасса.