Путин поручил подтвердить новую модель работы фонда поддержки соцпроектов

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подтвердить новую модель функционирования фонда поддержки социальных проектов, соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
"В целях расширения поддержки субъектов социального предпринимательства утвердить новую модель функционирования Фонда поддержки социальных проектов, включив соответствующее мероприятие в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в документе.
Выполнить поручение необходимо до 15 декабря 2019 года.