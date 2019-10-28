Путин поручил подтвердить новую модель работы фонда поддержки соцпроектов

"В целях расширения поддержки субъектов социального предпринимательства утвердить новую модель функционирования Фонда поддержки социальных проектов, включив соответствующее мероприятие в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в документе.