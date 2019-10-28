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РИА Новости

Немецкий депутат раскритиковал западную политику антироссийских санкций

17:15 28.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Запад должен прекратить политику раскола и санкций по отношению к России, заявил депутат Палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн.
На прошлой неделе в бундестаге было рассмотрено предложение о содействии в снятии санкций ЕС против России, оно было инициировано фракциями партий "Альтернатива для Германии" и "Левые". Предложение было отклонено большинством голосов.
"Я приветствую требование моих коллег и абсолютно его поддерживаю. Запад должен, наконец, принять к сведению, что в одном общем доме под названием Европа живут и наши русские соседи. Те, кто хочет навсегда обеспечить мир в Европе, должны прекратить политику раскола в отношении России", - заявил Линдеманн, чье заявление цитирует представитель бюро депутата в понедельник.
"Непозволительно, чтобы правительство (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель ставило экономические и геостратегические интересы США выше интересов Германии", - добавил Линдеманн, пояснив на примере газопровода "Северный поток-2", что "США хотят поставлять нам свой газ на кораблях через Атлантику, поэтому они пытаются помешать строительству этого газопровода, столь важного для Германии и Европы, это совершенно неприемлемо".
"Мы живем в общей Европе с нашими русскими соседями, хорошо осознаем это благодаря нашей истории, хотим в мире и дружбе строить свое будущее, торговать друг с другом", - заявил депутат.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Вчера, 10:02РИА Новости
Горбачев прокомментировал западную политику антироссийских санкций
Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.
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