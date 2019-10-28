Лавров примет участие в министерской встрече в астанинском формате по Сирии

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 29 октября Женеву, где примет участие в министерской встрече в астанинском формате, а также с коллегами из Турции Мевлютом Чавушоглу и Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом проведет беседу со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном перед первым заседанием Конституционного комитета, сообщили журналистам в МИД РФ.

"Двадцать девятого октября Лавров посетит Женеву, где примет участие в министерской встрече в астанинском формате и вместе с министрами иностранных дел Ирана и Турции проведет беседу со спецпредставителем генсекретаря ООН по Сирии в преддверии первого заседания Конституционного комитета 30 октября", - сообщили в министерстве.

В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Они будут большинством голосов принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав из 45 человек. Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.