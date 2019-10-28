Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T17:11Z
https://ria.ru/20191028/1560314985.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156023/72/1560237219_0:298:2048:1450_1036x0_80_0_0_45389a946789137ff9fc3f8b2be8e496.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Лавров примет участие в министерской встрече в астанинском формате по Сирии

17:11 28.10.2019
142
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 29 октября Женеву, где примет участие в министерской встрече в астанинском формате, а также с коллегами из Турции Мевлютом Чавушоглу и Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом проведет беседу со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном перед первым заседанием Конституционного комитета, сообщили журналистам в МИД РФ.
"Двадцать девятого октября Лавров посетит Женеву, где примет участие в министерской встрече в астанинском формате и вместе с министрами иностранных дел Ирана и Турции проведет беседу со спецпредставителем генсекретаря ООН по Сирии в преддверии первого заседания Конституционного комитета 30 октября", - сообщили в министерстве.
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Они будут большинством голосов принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав из 45 человек. Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
Официальное начало работы Конституционного комитета должно состояться 30 октября в Женеве.
Постоянный представитель Турции при женевском отделении ООН Садик Арслан
Вчера, 13:16Война в Сирии
Анкара считает важным взаимодействие России, Турции и Ирана по Сирии
000003
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииМевлют ЧавушоглуМохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМИД РФООНВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира ООН в Женеве
Делегации из состава конституционного комитета Сирии прибыли в Женеву
РИА
Новости
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен надеется на прогресс в ходе работы Конституционного комитета Сирии
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом КНР урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский сменил главу Киевской области
Лента
новостей
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
США продолжат расширять санкционное давление на Иран, заявили в минфине
Президент России Владимир Путин
Путин поручил подтвердить новую модель работы фонда поддержки соцпроектов
Протестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции
Пакистанский сенатор призвал Россию повлиять на Индию в вопросе Кашмира
Сирийская армия на передовых позициях в районе города Айн-Исса на севере провинции Ракка
Работа Конституционного комитета Сирии будет непростой, заявил эксперт
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Путин проинформировал Меркель о договоренностях России и Турции по Сирии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково
Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии переназначил глав Минобороны, МВД и МИД
Флаги России и ЕС
Немецкий депутат раскритиковал западную политику антироссийских санкций
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил регионам содействовать реализации проекта "Русские ярмарки"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
03:16Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года
Лента новостейМолния