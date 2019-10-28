Путин поручил регионам содействовать реализации проекта "Русские ярмарки"

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России при участии Агентства стратегических инициатив и высших должностных лиц субъектов РФ оказать содействие в реализации проекта "Русские ярмарки", соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Оказать содействие в реализации проекта "Русские ярмарки", направленного в качестве пилотного проекта на возрождение ярмарочной торговли в регионах страны. Срок – 15 декабря", - говорится в тексте поручения.