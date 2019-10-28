Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- депутат Верховной Рады Украины 4–7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- поэт, член Союза писателей России Анна РЕВЯКИНА.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Внезапный визит Владимира Зеленского на позиции украинских войск в поселке Золотое, эмоциональные переговоры с ветеранами "Азова" и информация о вывозе из села части вооружения заставили многих полагать, что президент все-таки приступил к реальным шагам по реализации Минских соглашений. Значимым моментом выглядит также увольнение главы Луганской областной госадминистрации. В то же время, судя по заявлениям Зеленского, его цель – создать условия для проведения встречи в нормандском формате, где он намерен представить собственную формулу, которая предполагает присоединение территории республик без предусмотренных Минскими соглашениями шагов (амнистия, особый статус и т.п.).
Действительно ли Зеленский настроен на реализацию мирного процесса в Донбассе? Позволят ли ему это украинские "ястребы"? На какие уступки Украине могут пойти гаранты соглашений, чтобы приблизить политическое урегулирование?
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- депутат Верховной Рады Украины 4–7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- поэт, член Союза писателей России Анна РЕВЯКИНА.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Внезапный визит Владимира Зеленского на позиции украинских войск в поселке Золотое, эмоциональные переговоры с ветеранами "Азова" и информация о вывозе из села части вооружения заставили многих полагать, что президент все-таки приступил к реальным шагам по реализации Минских соглашений. Значимым моментом выглядит также увольнение главы Луганской областной госадминистрации. В то же время, судя по заявлениям Зеленского, его цель – создать условия для проведения встречи в нормандском формате, где он намерен представить собственную формулу, которая предполагает присоединение территории республик без предусмотренных Минскими соглашениями шагов (амнистия, особый статус и т.п.).
Действительно ли Зеленский настроен на реализацию мирного процесса в Донбассе? Позволят ли ему это украинские "ястребы"? На какие уступки Украине могут пойти гаранты соглашений, чтобы приблизить политическое урегулирование?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/