В СК рассказали о мужчине, сбежавшем из психбольницы в Новгородской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Пациент, сбежавший из Валдайской психоневрологической больницы в Новгородской области, по предварительным данным, был направлен туда судом на принудительное лечение за сексуальное насилие над ребенком, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.

Областное следственное управление в понедельник сообщило о проведении доследственной проверки в отношении сотрудников Валдайской областной психоневрологической больницы, откуда накануне сбежал пациент, находившийся на принудительном лечении по решению суда.

"По предварительным данным, он был направлен (на принудительное лечение – ред.) по решению суда Санкт-Петербурга за совершение преступления, предусмотренного пунктом "б" части четвертой статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста – ред.)", - сказала собеседница агентства.

Региональное следственное управление в рамках проверки, в частности, выясняет обстоятельства побега мужчины, а также порядок охраны на территории больницы.