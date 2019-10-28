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РИА Новости

В СК рассказали о мужчине, сбежавшем из психбольницы в Новгородской области

17:05 28.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета РФ
Автомобиль Следственного Комитета РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Пациент, сбежавший из Валдайской психоневрологической больницы в Новгородской области, по предварительным данным, был направлен туда судом на принудительное лечение за сексуальное насилие над ребенком, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Областное следственное управление в понедельник сообщило о проведении доследственной проверки в отношении сотрудников Валдайской областной психоневрологической больницы, откуда накануне сбежал пациент, находившийся на принудительном лечении по решению суда.
"По предварительным данным, он был направлен (на принудительное лечение – ред.) по решению суда Санкт-Петербурга за совершение преступления, предусмотренного пунктом "б" части четвертой статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста – ред.)", - сказала собеседница агентства.
Региональное следственное управление в рамках проверки, в частности, выясняет обстоятельства побега мужчины, а также порядок охраны на территории больницы.
"Следствием будет дана правовая оценка действиям сотрудников медучреждения, а также лицам, осуществлявших охрану", - информирует СУСК по Новгородской области.
Борис Кондрашин
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