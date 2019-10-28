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РИА Новости

Медведев и президент Кубы 29 октября обсудят двустороннее сотрудничество

17:00 28.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес обсудят 29 октября в Москве вопросы сотрудничества двух стран в торговле, инвестициях, энергетике и других сферах, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Председатель правительства России Медведев встретится с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который будет находиться в России с рабочим визитом... Планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, гуманитарной и других сферах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров будет обсуждаться реализация договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося 3-4 октября 2019 официального визита Дмитрия Медведева на Кубу.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
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Дмитрий МедведевКубаРоссияЭкономика
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