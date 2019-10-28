Медведев и президент Кубы 29 октября обсудят двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес обсудят 29 октября в Москве вопросы сотрудничества двух стран в торговле, инвестициях, энергетике и других сферах, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Председатель правительства России Медведев встретится с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который будет находиться в России с рабочим визитом... Планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, гуманитарной и других сферах", - говорится в сообщении.