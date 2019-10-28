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РИА Новости
Теплоснабжение

Потребители "ТЭК СПб" с начала года задолжали 8,6 млрд рублей

16:58 28.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Санкт-Петербург
Города России. Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задолженность потребителей Санкт-Петербурга за теплоснабжение и горячую воду перед ГУП "ТЭК Санкт-Петербург" ("ТЭК СПб") с начала года достигла 8,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении предприятия.

"С начала 2019 года задолженность абонентов ТЭКа за потребленное тепло и горячую воду достигла около 8,6 миллиарда рублей. Из них на долю просроченной приходится порядка 7,5 миллиардов рублей", - сообщает компания.

Отмечается, что за девять месяцев текущего года предприятие подало в суд 1220 исковых заявлений о взыскании задолженности на общую сумму около 1,5 миллиардов рублей, в законную силу вступило 1185 судебных актов.
"Общая сумма, которую суд обязал взыскать в пользу ТЭКа с должников, составила 942,7 миллиона рублей. Всего с января по сентябрь в ходе активной претензионно-исковой работы и работы по исполнению судебных решений компании удалось добиться от нарушителей платежной дисциплины выплаты 1,46 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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ГУП "ТЭК СПб" - одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада России. Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой порядка 16 тысяч домов Петербурга, в которых живет около 3 миллионов горожан.
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