Потребители "ТЭК СПб" с начала года задолжали 8,6 млрд рублей

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задолженность потребителей Санкт-Петербурга за теплоснабжение и горячую воду перед ГУП "ТЭК Санкт-Петербург" ("ТЭК СПб") с начала года достигла 8,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении предприятия.

"С начала 2019 года задолженность абонентов ТЭКа за потребленное тепло и горячую воду достигла около 8,6 миллиарда рублей. Из них на долю просроченной приходится порядка 7,5 миллиардов рублей", - сообщает компания.

Отмечается, что за девять месяцев текущего года предприятие подало в суд 1220 исковых заявлений о взыскании задолженности на общую сумму около 1,5 миллиардов рублей, в законную силу вступило 1185 судебных актов.

"Общая сумма, которую суд обязал взыскать в пользу ТЭКа с должников, составила 942,7 миллиона рублей. Всего с января по сентябрь в ходе активной претензионно-исковой работы и работы по исполнению судебных решений компании удалось добиться от нарушителей платежной дисциплины выплаты 1,46 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.