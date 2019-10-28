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РИА Новости

Богданов обсудил с послом КНР урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке

16:50 28.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Китайской Народной Республики в Москве Чжаном Ханьхуэем вопросы урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной и африканской повестки дня с акцентом на задачу содействия политическому урегулированию кризисов и конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке и Африканском континенте. При этом была акцентирована важность поддержания и впредь активного доверительного диалога и практического взаимодействия между Москвой и Пекином по региональной проблематике", - отмечается в сообщении.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
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Ближний ВостокМихаил БогдановМИД РФАфрикаРоссияВ мире
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