Богданов обсудил с послом КНР урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Китайской Народной Республики в Москве Чжаном Ханьхуэем вопросы урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке, говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной и африканской повестки дня с акцентом на задачу содействия политическому урегулированию кризисов и конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке и Африканском континенте. При этом была акцентирована важность поддержания и впредь активного доверительного диалога и практического взаимодействия между Москвой и Пекином по региональной проблематике", - отмечается в сообщении.