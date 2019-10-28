Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T16:49Z
https://ria.ru/20191028/1560313921.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

Пензенская полиция проверяет видео с избиением котенка подростками

16:49 28.10.2019
201
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
САМАРА, 28 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления видео, на котором подростки издеваются над котенком в одном из сёл Пензенской области, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором подросток пинает ногой котенка, из-за чего животное летит в стену. Еще один школьник, судя по голосу за кадром, снимает происходящее на видео. Оба подростка матерятся и смеются над происходящим. По информации зоозащитников, инцидент произошел в одном из сёл Саратовской области.
Носуха
4 июня, 08:00РИА Новости
"Они — смертники". Как в контактных зоопарках издеваются над животными
"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказала собеседница агентства.
1000161
Обсудить 0
УМВДСаратовская областьПензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
В Удмуртии девочка погибла, зацепившись шарфом за металлическую конструкцию
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные об издевательствах опекунши из Москвы над тремя детьми
США
Опрос показал, сколько россиян считают США враждебной страной
Петербург
В Петербурге рассказали о подозреваемом в убийстве матери школьнике
Лента
новостей
Скорая помощь на улице Стамбула
В гибели девочки в бассейне турецкого отеля обвинили ее мать, заявил отец
Сотрудник полиции
Источник назвал возможный мотив мужчины, пропавшего с детьми в Уфе
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ямале признали виновным владельца ТЦ , где со второго этажа упал ребенок
Автомобиль Следственного Комитета РФ
В СК рассказали о мужчине, сбежавшем из психбольницы в Новгородской области
ДТП в Кировской области. 26 октября 2019
В Кировской области задержали водителя микроавтобуса после крупного ДТП
Окрестности города Якутска
В Якутске помогут матери, которая с детьми собирала еду в мусорных баках
Фирдус Тямаев и Гузель Уразова во время интернет-трансляции
Татарский певец ответил на обвинения в издевательстве над трупом кота
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
В Париже показ фильма "Джокер" прервали криками "Аллах Акбар"
Заседание коллегии Генпрокуратуры РФ
Путин одобрил увеличение штатной численности работников прокуратуры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
Лента новостейМолния