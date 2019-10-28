Педерсен надеется на прогресс в ходе работы Конституционного комитета Сирии

ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. Спецпосланник ООН Гейр Педерсен рассчитывает, что работа Конституционного комитета Сирии не затянется и вскоре будет достигнут ощутимый прогресс.

В конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Первое заседание Конституционного комитета должно пройти в Женеве 30 октября.

"Обе стороны договорились работать оперативно и продолжительно. Невозможно сказать, сколько у них уйдет времени на завершение работы, но до тех пор, пока она будет делаться с серьезными намерениями… а вы знаете, что я буду докладывать перед Советом Безопасности ООН, я надеюсь, что в не самом дальнем будущем мы увидим ощутимый прогресс в дискуссиях", - сказал Педерсен на пресс-конференции.

"Если вы хотите найти решение сирийского кризиса, ни одна из сторон не должна указывать другой. Работа должна идти с общим пониманием того, как решить конфликт, с учетом раскола в сирийском обществе и недостатка доверия, которое нужно восстановить. Это может быть восстановлено через обсуждения – в частности, в ходе Конституционного комитета", - отметил спецпосланник.