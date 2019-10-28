В Подмосковье выделили около 135 миллиардов рублей на нацпроекты

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. В Московской области выделили 135 миллиардов рублей на реализацию 11 национальных проектов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра экономики и финансов региона Елену Мухтиярову.

На выделенные средства будут построены объекты инфраструктуры: больницы, детские сады, школы, спортивные объекты. Также деньги направят на поддержку пожилых жителей. Срок реализации нацпроектов – до 2024 года.

"Подмосковье входит в число регионов – лидеров по реализации нацпроектов. На них в этом году выделено 119,5 миллиарда рублей из бюджета Московской области и 15,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. За три года (2019–2021 годы) из бюджета региона планируется направить на эту работу порядка 365,4 миллиарда рублей, из федерального бюджета планируется привлечь 44 миллиарда рублей", – рассказала Мухтиярова.