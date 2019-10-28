Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T16:38Z
https://ria.ru/20191028/1560313427.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156003/30/1560033090_0:91:3170:1874_1036x0_80_0_0_2425d1b89fbe300143d3b99e7158e905.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье выделили около 135 миллиардов рублей на нацпроекты

16:38 28.10.2019
29
© РИА Новости / Евгений СамаринРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке
© РИА Новости / Евгений Самарин
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. В Московской области выделили 135 миллиардов рублей на реализацию 11 национальных проектов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра экономики и финансов региона Елену Мухтиярову.
На выделенные средства будут построены объекты инфраструктуры: больницы, детские сады, школы, спортивные объекты. Также деньги направят на поддержку пожилых жителей. Срок реализации нацпроектов – до 2024 года.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
23 октября, 10:56Новости Подмосковья
На развитие наукоградов Подмосковья в 2019 году направили 2,5 млрд рублей
"Подмосковье входит в число регионов – лидеров по реализации нацпроектов. На них в этом году выделено 119,5 миллиарда рублей из бюджета Московской области и 15,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. За три года (2019–2021 годы) из бюджета региона планируется направить на эту работу порядка 365,4 миллиарда рублей, из федерального бюджета планируется привлечь 44 миллиарда рублей", – рассказала Мухтиярова.
Отслеживать реализацию нацпроектов помогают как отчетность на федеральном уровне, так и мониторинг в Центре управления региона (ЦУР). Главный инструмент работы – дорожная карта. Так, цели нацпроектов разделяют на 33 показателя. Кроме того, проводится анализ информации на всех этапах реализации, а риски оцениваются круглосуточно.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Женщина с детьми
Около 19 млрд рублей выделили на реализацию нацпроекта "Демография" в МО
РИА
Новости
Здание Московской городской Думы
Комиссия МГД рекомендовала принять проект бюджета Москвы в первом чтении
Пассажир оплачивает проезд в автобусе
Владельцы карты "Стрелка" смогут оплатить проезд с мобильного телефона
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи. 28 октября 2019
Путин встретится с губернатором Московской области Воробьевым
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил продумать допмеры поддержки по переселению соотечественников
Мэр Москвы Сергей Собянин
Преступность в Москве снижается, заявил Собянин
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
Законным представителем избитой в Ингушетии девочки стала ее мама
Женщина гуляет с детьми в районе Ленинского проспекта в Москве
Более трети российских семей с детьми не пользуются льготами, показал опрос
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал, как можно было избежать распада СССР
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
Лента новостейМолния