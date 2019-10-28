Пакистанский сенатор призвал Россию повлиять на Индию в вопросе Кашмира

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пакистанский сенатор Шибли Фараз призвал Россию вмешаться и повлиять на Индию в урегулировании ситуации вокруг Джамму и Кашмира, где, по его словам, происходят нарушения прав человека.
Фараз отметил, что Пакистан хочет развивать дружеские отношения со всеми соседними странами. "Это будет способствовать развитию всего региона в целом. К сожалению, недавно наш сосед Индия нарушила этот баланс. Мы благодарны России за то, что она не заблокировала встречу в СБ ООН по этому вопросу", - сказал Фараз на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
"Мы понимаем, что у России с Индией исторически хорошие отношения, но мы надеемся, что дружба с одной страной не будет мешать развивать отношения с другими странами", - добавил он.
Фараз подчеркнул, что Пакистан "ценит роль и поведение России в этой ситуации, особенно учитывая действия Индии в оккупированном Джамму и Кашмире, где введен комендантский час и происходят нарушения прав человека".
"Мы бы высоко оценили, если бы РФ смогла повлиять на Индию, чтобы она остановила происходящее в Кашмире, связанное с нарушением прав человека, с тем, что в эту часть Индия стянула большое количество военных. Пакистан очень обеспокоен происходящим в Кашмире, это надо остановить", - заявил он.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
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После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
В свою очередь Косачев отметил, что хотел бы обсудить с пакистанскими коллегами вопросы двусторонних отношений, взаимодействия через интеграционные структуры, включая ШОС, "текущую ситуацию в Азии и других горячих точек планеты, где взаимодействие России и Пакистана могло бы иметь очень большое значение".
"Пакистан - очень важная страна в региональном и глобальном контексте, один из традиционно близких России партнеров", - сказал Косачев. Он выразил сожаление, что по линии межпарламентского сотрудничества контакты двух стран не столь активны, как этого бы хотелось. Косачев напомнил, что в 2013-2014 годах состоялся обмен визитами между государствами на уровне председателей верхних палат парламентов. На переговорах были достигнуты соглашения о том, что диалог между парламентариями станет регулярным. "По прошествии нескольких лет мы можем констатировать, что по ряду причин этого не произошло", - добавил российский сенатор.
Косачев подчеркнул, что российские и пакистанские парламентарии имеют возможность общаться на международных площадках, однако это не может заменить полноценного двустороннего диалога по линии законодателей между Россией и Пакистаном.