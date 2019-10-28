Пакистанский сенатор призвал Россию повлиять на Индию в вопросе Кашмира

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пакистанский сенатор Шибли Фараз призвал Россию вмешаться и повлиять на Индию в урегулировании ситуации вокруг Джамму и Кашмира, где, по его словам, происходят нарушения прав человека.

Фараз отметил, что Пакистан хочет развивать дружеские отношения со всеми соседними странами. "Это будет способствовать развитию всего региона в целом. К сожалению, недавно наш сосед Индия нарушила этот баланс. Мы благодарны России за то, что она не заблокировала встречу в СБ ООН по этому вопросу", - сказал Фараз на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Мы понимаем, что у России с Индией исторически хорошие отношения, но мы надеемся, что дружба с одной страной не будет мешать развивать отношения с другими странами", - добавил он.

Фараз подчеркнул, что Пакистан "ценит роль и поведение России в этой ситуации, особенно учитывая действия Индии в оккупированном Джамму и Кашмире, где введен комендантский час и происходят нарушения прав человека".

"Мы бы высоко оценили, если бы РФ смогла повлиять на Индию, чтобы она остановила происходящее в Кашмире, связанное с нарушением прав человека, с тем, что в эту часть Индия стянула большое количество военных. Пакистан очень обеспокоен происходящим в Кашмире, это надо остановить", - заявил он.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.

После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

В свою очередь Косачев отметил, что хотел бы обсудить с пакистанскими коллегами вопросы двусторонних отношений, взаимодействия через интеграционные структуры, включая ШОС, "текущую ситуацию в Азии и других горячих точек планеты, где взаимодействие России и Пакистана могло бы иметь очень большое значение".

"Пакистан - очень важная страна в региональном и глобальном контексте, один из традиционно близких России партнеров", - сказал Косачев. Он выразил сожаление, что по линии межпарламентского сотрудничества контакты двух стран не столь активны, как этого бы хотелось. Косачев напомнил, что в 2013-2014 годах состоялся обмен визитами между государствами на уровне председателей верхних палат парламентов. На переговорах были достигнуты соглашения о том, что диалог между парламентариями станет регулярным. "По прошествии нескольких лет мы можем констатировать, что по ряду причин этого не произошло", - добавил российский сенатор.