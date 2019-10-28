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РИА Новости

В Свердловской области пять жителей получили сроки за заказное убийство

16:29 28.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до 15 лет пятерых жителей города Качканар, которые обвинялись в заказном убийстве и угоне автомобиля, сообщает суд в понедельник.
"За организацию убийства по найму, а также за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность Игорь Иванов был приговорен к 15 годам колонии строгого режима, Светлана Иванова - к 15 годам общего режима, Ирина Иванова - к 13 с половиной годам колонии общего режима. Все трое после отбытия наказания будут ограничены в свободе на два года. За убийство по найму и угон автотранспортного средства несовершеннолетние Александр Мясников и Кирилл Гладких были приговорены к восьми и к семи с половиной годам колонии общего режима соответственно", - говорится в сообщении.
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Кроме того, все подсудимые обязаны будут возместить моральный вред сестре погибшего в размере 100 тысяч рублей с каждого. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
По данным суда, в сентябре прошлого года у 55-летней Ирины Ивановой возник умысел на убийство сожителя. Своей идеей она поделилась со своим сыном Игорем Ивановым и его бывшей женой Светланой Ивановой. Осуществить задуманное они попросили подростков - Александра Мясникова, сына Светланы, и его друга Кирилла Гладких, которые согласились убить сожителя за еду и спиртное, считает следствие.
В ночь на 17 сентября 2018 года Иванова отправила сожителя в магазин за сигаретами, а в подъезде дома на него напали Мясников и Гладких, полагают следователи. Мужчину избили, затем вывезли в лес и продолжили избивать там, считает следствие. От полученных травм потерпевший скончался.
Кроме того, суд установил и вину подсудимых Гладких и Мясникова в угоне автомобиля незадолго до совершенного ими убийства, уточняет суд.
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СУСК по Свердловской области в понедельник сообщает, что юные злоумышленники наспех спрятали тело убитого. После того, как через три дня тело потерпевшего было случайно обнаружено гражданами, следователи и сотрудники уголовного розыска полиции провели комплекс мероприятий, направленных на раскрытие преступления.
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Свердловский областной судСвердловская областьКачканарПроисшествия
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