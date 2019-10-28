В Свердловской области пять жителей получили сроки за заказное убийство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до 15 лет пятерых жителей города Качканар, которые обвинялись в заказном убийстве и угоне автомобиля, сообщает суд в понедельник.

"За организацию убийства по найму, а также за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность Игорь Иванов был приговорен к 15 годам колонии строгого режима, Светлана Иванова - к 15 годам общего режима, Ирина Иванова - к 13 с половиной годам колонии общего режима. Все трое после отбытия наказания будут ограничены в свободе на два года. За убийство по найму и угон автотранспортного средства несовершеннолетние Александр Мясников и Кирилл Гладких были приговорены к восьми и к семи с половиной годам колонии общего режима соответственно", - говорится в сообщении.

Кроме того, все подсудимые обязаны будут возместить моральный вред сестре погибшего в размере 100 тысяч рублей с каждого. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

По данным суда, в сентябре прошлого года у 55-летней Ирины Ивановой возник умысел на убийство сожителя. Своей идеей она поделилась со своим сыном Игорем Ивановым и его бывшей женой Светланой Ивановой. Осуществить задуманное они попросили подростков - Александра Мясникова, сына Светланы, и его друга Кирилла Гладких, которые согласились убить сожителя за еду и спиртное, считает следствие.

В ночь на 17 сентября 2018 года Иванова отправила сожителя в магазин за сигаретами, а в подъезде дома на него напали Мясников и Гладких, полагают следователи. Мужчину избили, затем вывезли в лес и продолжили избивать там, считает следствие. От полученных травм потерпевший скончался.

Кроме того, суд установил и вину подсудимых Гладких и Мясникова в угоне автомобиля незадолго до совершенного ими убийства, уточняет суд.