В Томской области семья провела полтора дня в застрявшей в грязи машине

НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Полицейские нашли пропавшую в Томской области семью с годовалым ребенком в застрявшей в грязи машине с севшим аккумулятором и без еды, у взрослых переохлаждение ног, ребенку медпомощь не требуется, сообщает в понедельник УМВД по региону.

Ранее в ГУМЧС сообщили, что 26 октября семья из трех человек на личном автомобиле выехала из Томска в населенный пункт Белый Яр Верхнекетского района Томской области. Последний раз семья выходила на связь с родственниками в тот же день, потом их стали искать спасатели и полиция. В понедельник семью обнаружили полицейские на лесной дороге в Верхнекетском районе.

"Сотрудники ОМВД России по Верхнекетскому району… обнаружили пропавшую семью на лесной дороге между поселком Суйга Молчановского района и поселком Нибега Верхнекетского района в 40 километрах от ближайшего населенного пункта. Автомобиль, на котором двигались граждане, днем 26 октября 2019 года застрял в грязи, а 27 октября кончился бензин, сел аккумулятор и закончилась еда", - рассказали в полиции.

© Фото : МВД Росии по Томской области Полицейские, обнаружившие пропавшую семью на лесной дороге между поселком Суйга Молчановского района и поселком Нибега Верхнекетского района в Томской области © Фото : МВД Росии по Томской области Полицейские, обнаружившие пропавшую семью на лесной дороге между поселком Суйга Молчановского района и поселком Нибега Верхнекетского района в Томской области

В главке пояснили, что сразу после обнаружения семью полицейские доставили в поселок Белый Яр. Автомобиль, на котором они передвигались, эвакуировать было невозможно. Как выяснили полицейские, глава семьи ехал в Белый Яр, целиком положившись на маршрут, выстроенный навигатором, сам же он раньше здесь ни разу не ездил.

"В настоящее время граждане прошли медицинский осмотр. В ходе осмотра у супругов выявлено переохлаждение нижних конечностей. Ребенок в медицинской помощи не нуждается. В настоящее время жизни и здоровью граждан ничего не угрожает", - отметили в полиции.