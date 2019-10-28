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РИА Новости

В Томской области семья провела полтора дня в застрявшей в грязи машине

16:19 28.10.2019
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© Фото : МВД Росии по Томской областиЖители Томской области, найденные полицейскими на лесной дороге между поселком Суйга Молчановского района и поселком Нибега Верхнекетского района
Жители Томской области, найденные полицейскими на лесной дороге между поселком Суйга Молчановского района и поселком Нибега Верхнекетского района
© Фото : МВД Росии по Томской области
НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Полицейские нашли пропавшую в Томской области семью с годовалым ребенком в застрявшей в грязи машине с севшим аккумулятором и без еды, у взрослых переохлаждение ног, ребенку медпомощь не требуется, сообщает в понедельник УМВД по региону.
Ранее в ГУМЧС сообщили, что 26 октября семья из трех человек на личном автомобиле выехала из Томска в населенный пункт Белый Яр Верхнекетского района Томской области. Последний раз семья выходила на связь с родственниками в тот же день, потом их стали искать спасатели и полиция. В понедельник семью обнаружили полицейские на лесной дороге в Верхнекетском районе.
"Сотрудники ОМВД России по Верхнекетскому району… обнаружили пропавшую семью на лесной дороге между поселком Суйга Молчановского района и поселком Нибега Верхнекетского района в 40 километрах от ближайшего населенного пункта. Автомобиль, на котором двигались граждане, днем 26 октября 2019 года застрял в грязи, а 27 октября кончился бензин, сел аккумулятор и закончилась еда", - рассказали в полиции.
© Фото : МВД Росии по Томской областиПолицейские, обнаружившие пропавшую семью на лесной дороге между поселком Суйга Молчановского района и поселком Нибега Верхнекетского района в Томской области
Полицейские, обнаружившие пропавшую семью на лесной дороге между поселком Суйга Молчановского района и поселком Нибега Верхнекетского района в Томской области
© Фото : МВД Росии по Томской области
Полицейские, обнаружившие пропавшую семью на лесной дороге между поселком Суйга Молчановского района и поселком Нибега Верхнекетского района в Томской области
В главке пояснили, что сразу после обнаружения семью полицейские доставили в поселок Белый Яр. Автомобиль, на котором они передвигались, эвакуировать было невозможно. Как выяснили полицейские, глава семьи ехал в Белый Яр, целиком положившись на маршрут, выстроенный навигатором, сам же он раньше здесь ни разу не ездил.
"В настоящее время граждане прошли медицинский осмотр. В ходе осмотра у супругов выявлено переохлаждение нижних конечностей. Ребенок в медицинской помощи не нуждается. В настоящее время жизни и здоровью граждан ничего не угрожает", - отметили в полиции.
В видеоролике на странице МВД по Томской области жена застрявшего в грязи водителя благодарит полицейских за спасение, говорит, что "было страшно, но уже нет".
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